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ABD’de sel felaketi

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Maryland eyaletinde hayatını kaydeden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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    ABD'nin Maryland eyaleti aşırı yağışların neden olduğu ani sel felaketiyle mücadele ediyor.

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    Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.
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    Bölgede etkili olan sel suları nedeniyle birçok binayı su bastı, araçlar sel sularıyla ana caddelerde sürüklendi.

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    Sel sularının ölüm ya da yaralanmalara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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    Ellicott City'de 2016 yılında sel felaketi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.

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    Sel sularının yıkımının ardından bölge yeniden inşa edilmişti.

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