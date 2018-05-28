ABD’de sel felaketi
NTV
Maryland eyaletinde hayatını kaydeden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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ABD'nin Maryland eyaleti aşırı yağışların neden olduğu ani sel felaketiyle mücadele ediyor.
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2Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.
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Bölgede etkili olan sel suları nedeniyle birçok binayı su bastı, araçlar sel sularıyla ana caddelerde sürüklendi.
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Sel sularının ölüm ya da yaralanmalara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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Ellicott City'de 2016 yılında sel felaketi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti.
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Sel sularının yıkımının ardından bölge yeniden inşa edilmişti.
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