ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında

ABD'nin California eyaletinde hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, eyalet genelinde 34 milyon kişinin, "sel tehlikesi altında bulunduğu" bildirildi.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 1

ABD'nin California eyaletinde 34 milyon kişinin "sel tehlikesi altında olduğu" belirtildi.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 2

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, yetkililer, hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle eyalette şimdiye kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 3

Yetkililer, eyalet genelinde 34 milyon kişinin "sel tehlikesi altında bulunduğunu" vurguladı.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 4

Ölümlere çoğunlukla hava şartları nedeniyle yollardaki kazaların, ağaç devrilmelerinin ve sellerin neden olduğunu ifade eden yetkililer, aracı sele kapılan bir kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığını ve 5 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapılarak kaybolduğunu aktardı.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 5

San Luis Obispo Bölge Şerifi Tony Cipolla, kaybolanların bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 6

Santa Cruz bölgesinde yaklaşık 32 bin, Santa Barbara bölgesinde ise 10 bin kişi, sel ve toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 7

Eyaletin doğu kesiminde ise 2 metreye yakın kar yağdığı, dağların etrafındaki ana yolların bazılarının, çığ düşme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 8

Santa Clara bölgesinde yaklaşık 225 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 9

Ulusal Meteoroloji Servisi, "atmosferik nehirlerin acımasız geçit töreni" şeklinde nitelediği bölgedeki kötü hava şartlarının devam edeceğini ifade etti.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 10

Eyalet acil servisi ve meteoroloji uzmanları, eyalet genelinde devam eden fırtına ve sellerin maliyetinin, birkaç milyar dolara ulaştığı tahmininde bulundu.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 11

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta, California eyaletindeki şiddetli fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.

ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 12
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 13
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 14
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 15
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 16
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 17
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 18
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 19
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 20
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 21
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 22
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 23
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 24
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 25
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 26
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 27
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 28
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 29
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 30
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 31
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 32
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 33
ABD'de sel felaketi: 34 milyon kişi tehlike altında - 34

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