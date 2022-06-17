ABD'de sel turizmi vurdu

Billings Bayındırlık İşleri Müdürü Debi Meling, turizm sezonunun tam ortasında yaşanan sel baskınının Yellowstone'nun çevresinde turistlere hizmet veren pansiyon, alışveriş merkezi ve altyapı tesislerine verdiği zarara değinerek, şunları söyledi:



"Bu tesisleri tasarlarken hiçbirimiz Yellowstone'da 500 yıla kadar bir sel olayı öngörmedik. Dün gördüğümüz gibi bir duruma hiç tanık olmadık. Bu, asla bizim beklediğimiz bir şey değildi."