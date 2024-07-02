ABD'de sezonun ilk kasırgası gerçekleşti: Kasırga nedir, nasıl oluşur? İklim değişikliği kasırgaları nasıl etkiliyor?

KASIRGALAR GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR MU?

Son raporlara göre, tropikal kasırgaların küresel olarak artmadığı, hatta bazı bölgelerde azaldığı belirtilmektedir. Ancak, Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği organı IPCC'ye göre, daha yüksek kategorilere ulaşan tropikal kasırga oranında artış "muhtemeldir". Bu durum, gelecekte daha şiddetli kasırgaların olasılığının artabileceğini göstermektedir.

Ayrıca, tropikal kasırgalarla ilişkili yağışlarda orta düzeyde bir artış olduğu belirtiliyor. Atlantik'te hızlı yoğunlaşma olaylarının sıklığının ve büyüklüğünün arttığı da gözlemlenmiştir.

Kasırgaların Dünya yüzeyindeki hareket hızında bir yavaşlama olduğu ve bu durumun belirli bölgelere daha fazla yağış getirdiği de rapor ediliyor. Ayrıca, bazı bölgelerde tropikal kasırgaların en yüksek yoğunluğa ulaştığı konumun kutba doğru kaydığı belirtiliyor.

ABD'deki kasırgaların artan şiddetinin daha fazla hasara yol açtığına dair kanıtlar da bulunmaktadır.