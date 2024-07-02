ABD'de sezonun ilk kasırgası gerçekleşti: Kasırga nedir, nasıl oluşur? İklim değişikliği kasırgaları nasıl etkiliyor?
Haziran-Kasım 2024 arasında yaşanacak "olağanüstü" sezonun ilk büyük Atlantik kasırgası dün gerçekleşti. Sezonun ilk kasırgası Beryl oldu. ABD'li meteoroloji uzmanları, Karayipler'in bazı bölgelerinin Beryl Kasırgası nedeniyle "son derece tehlikeli" koşullarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Peki kasırga nedir nasıl oluşur? İklim değişikliği kasırgaları etkiler mi?
KASIRGALAR NELERDİR?
Kasırgalar, tropikal bölgelerde oluşan şiddetli rüzgarlar, yoğun yağış ve dev dalgalarla karakterize edilen doğal afetlerdir. Kasırgaların merkezinde düşük basınç bulunur ve çevresinde yüksek hızda dönen rüzgarlar oluşur. Bu rüzgarlar, spiral bir şekilde hareket eden yoğun bulut sistemleri oluşturur.
Kasırgalar, farklı bölgelerde farklı isimlerle anılırlar; Atlantik ve doğu Pasifik'teki bu tür sistemlere "kasırga" denirken, batı Pasifik'teki benzer oluşumlar "tayfun" olarak adlandırılır. Güney Hint Okyanusu ve Avustralya çevresinde ise "siklon" terimi kullanılır.
Yaz ve sonbahar aylarında sıklıkla görülen bu doğal olaylar, insanların yaşadığı bölgelere ciddi zararlar verebilir ve hayat kaybına neden olabilir. Bu nedenle, kasırgaların izlenmesi, tahmini ve uygun önlemlerin alınması çok önemlidir.