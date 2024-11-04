ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanlık koltuğunun sahibinin belirlenmesi için son bir gün kaldı. Yüksek riskli seçimlerde seçmenleri ve görevlileri korumak için sıkı güvenlik tedbirleri devreye sokuluyor. Seçimleri korumak için panik butonları, insansız hava araçları ve keskin nişancılar kullanılması planlanıyor.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 1

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

ABD'li yetkililer, Amerikalılara oylarının korunacağı konusunda güvence vermek için, seçim gününde ve sonrasında benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri almaya başladı.

Ülke genelinde yerel yetkililer, seçimle ilgili alanları güçlendirmek için ayrıntılı önlemler alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 2

ÇATILARDA KESKİN NİŞANCILAR OLACAK

Bunlar arasında oy sayım merkezlerini korumak için çatılara keskin nişancılar yerleştirilmesi, seçim görevlileri için panik düğmeleri bulundurulması ve tepede vızıldayan gözetleme droneları kullanılması yer alıyor.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 3

Kolluk kuvvetleri ilk müdahale ekiplerini hazırda tutuyor ve sokakları ekstra devriye memurlarıyla dolduruyor.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 4

KONGRE BİNASI BASKINI

Analistler, en büyük tehdidin, Trump'ın Joe Biden'a karşı yenilgisini kabul etmeyi reddetmesiyle 2020'de ortaya çıkan sağcı seçim inkar hareketi tarafından oluşturulduğunu söylüyor.

Seçimle ilgili komplo teorilerini teşvik etmesi, binlerce kişiyi "Çalmayı Durdurun" mitingleri için sokaklara döktü.

Bu mitingler, Trump'ın Kongre'nin sonuçları onaylamasını engelleme hedefini desteklemek için 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskınla sonuçlandı.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 5

SALINCAK EYALETLER HAZIRLANIYOR

Güvenlik hazırlıklarının çoğu, salıncak eyaletlerde, özellikle Arizona ve Pensilvanya'da sayımın devam edeceği seçim sonrası döneme odaklanıyor.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 6

YANLIŞ BİLGİ ENDİŞESİ

Yetkililer, o günlerde sosyal medyada yayılması beklenen yanlış bilgi seliyle birlikte olası sonuç belirsizliğinin huzursuzluğu körükleyebileceğini ve süreci bozma girişimlerine yol açabileceğini öne sürüyor.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 7

Trump ve Harris'in neredeyse başa baş bir yarışta olduğunu gösteren anketlere rağmen, Trump'ın müttefikleri şimdiden onun zaferinin kaçınılmaz olduğu fikrini öne sürüyor.

ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar - 8
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