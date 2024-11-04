ABD'de sıkı güvenlik önemleri devrede: Panik butonları, İHA'lar ve keskin nişancılar
Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanlık koltuğunun sahibinin belirlenmesi için son bir gün kaldı. Yüksek riskli seçimlerde seçmenleri ve görevlileri korumak için sıkı güvenlik tedbirleri devreye sokuluyor. Seçimleri korumak için panik butonları, insansız hava araçları ve keskin nişancılar kullanılması planlanıyor.
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
ABD'li yetkililer, Amerikalılara oylarının korunacağı konusunda güvence vermek için, seçim gününde ve sonrasında benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri almaya başladı.
Ülke genelinde yerel yetkililer, seçimle ilgili alanları güçlendirmek için ayrıntılı önlemler alıyor.