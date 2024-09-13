ABD’de silahlar en çok çocukları vurdu
Silahlı saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri’nde neredeyse bir geleneğe dönüşüyor. Son dört yıldır ABD’li çocukların başlıca ölüm nedeninin ateşli silahlar olması, korkutucu bir veri olarak öne çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlı saldırıların sayısı her yıl artıyor.
2020'den bu yana silahlar, Amerikalı çocukların ölüm nedenleri arasında birinci sırada.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veri tabanından elde edilen en güncel verilere göre, 2022 yılında çocuk ölümlerinin (1-18 yaş) yüzde 18'ine ateşli silahlar neden olmuş.