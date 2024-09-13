ABD’de silahlar en çok çocukları vurdu

400'E YAKIN TOPLU KATLİAM

İlk 9 ayda ABD genelinde 385'ten fazla kitlesel silahlı saldırı meydana geldi. Bu rakamlara evlerde ve halka açık yerlerde meydana gelen silahlı saldırılar da dahil.

Son dört yılın her birinde 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı gerçekleştiği belirtiliyor. Ki bu da günde nerdeyse ortalama iki saldırıya denk geliyor.

Ancak kitlesel silahlı saldırıların büyük çoğunluğunda ölü sayısının 10'dan az olduğu da ifade ediliyor. (Silah Şiddeti Arşivi, toplu katliamı, dört ya da daha fazla kişinin yaralandığı ya da öldüğü bir olay olarak tanımlıyor.)