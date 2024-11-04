ABD'de sincap Peanut'ın ölümü seçimi etkileyebilir: "Trump sincapları kurtaracak"
ABD'de başkanlık yarışının son düzlüğünde, New York'ta yaşayan sosyal medya fenomeni sincabın kuduz endişesiyle öldürülmesi, tartışmalara yol açtı. Sincabın sahibi Mark Longo, devletin müdahalesini eleştirirken, Cumhuriyetçi destekçiler, olayın Demokrat yönetimlerin hayvanlar üzerindeki tutumuna işaret ettiğini savundu. Bunun ardından X platformu, Trump destekçilerinin hazırladığı meme'lerle dolmaya başladı. Bu kişiler arasında Elon Musk'ta vardı.
ABD'de başa baş giden başkanlık yarışında Demokratlar aleyhine ilginç bir gelişme yaşandı.
Demokratların yönetimindeki New York'ta, sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan bir sincabın sahibinin evine baskın yapıldı, "Peanut" isimli hayvana el koyuldu. Görevliyi ısıran sincabın, kuduz testi için öldürüldüğü açıklandı.