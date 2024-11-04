ABD'de sincap Peanut'ın ölümü seçimi etkileyebilir: "Trump sincapları kurtaracak"

"BAŞKAN DONALD TRUMP SİNCAPLARI KURTARACAK"

5 Kasım ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin kontrolündeki eyaletin fenomen sincabı öldürme kararı, Cumhuriyetçi Parti'nin seçmenleri arasında tartışma yarattı.

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ı açıktan destekleyen teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda sincabın fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Donald Trump sincapları kurtaracak. Mekanın cennet olsun P'Nut" diye yazdı. Musk, bir diğer gönderisinde de eyalet yönetiminin sincabı öldürerek fazla tepki verdiğini savundu.

Bunun ardından X platformu, Trump destekçilerinin hazırladığı meme'lerle dolmaya başladı.

Bazı seçmenler Demokratların yönetimindeki eyaletlerde gerçek suçlarla mücadele etmek yerine hayvanların hedef alındığını iddia ederken, bir kullanıcı da Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in sincabı kovalarken resmedildiği yapay zekalı bir görsel paylaştı.