ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası ve dondurucu soğuğun etkisi sürüyor.
Ulaşımdaki aksama ülke geneline yayılmış durumda. Binlerce uçak seferi hala daha iptal.
Amerikalılar havalimanlarında mahsur kaldı. Yolcuların bavulları yığın haline dönüştü.
Çanta ve valizlerini bulamayanlar görevlilerle tartıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da hava yolu şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için çabalıyoruz dedi. Biden, yolcuların bilet parasını geri alıp alamayacaklarını kontrol etmeleri için Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesini paylaştı.
Kar fırtınasında en çok ölümün yaşandığı Buffalo kentinde temizlik ve onarım çalışmaları başladı.
Kar altında kalan araçlar, iş makineleriyle çıkarıldı.
Buffalo valisi ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Kentte yaşanan yağma nedeniyle, tutuklananlar da oldu.
Polis, yağmacıların mağazalara da zarar verdiğini açıkladı.
Can kayıpları toplamda 12 eyalette yaşandı. Şimdiye kadar en az 65 kişi öldü.
Fırtınanın vurduğu kuzey bölgelerinde 2 milyona yakın kişi hala elektriksiz. Bazı eyaletlerde su sıkıntısı da devam ediyor.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, "Kar fırtınası bugün etkisini yitiriyor ancak erimeyle oluşabilecek sele karşı dikkatli olunmalı" uyarısı yaptı.