ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı

Çanta ve valizlerini bulamayanlar görevlilerle tartıştı.



ABD Başkanı Joe Biden da hava yolu şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için çabalıyoruz dedi. Biden, yolcuların bilet parasını geri alıp alamayacaklarını kontrol etmeleri için Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesini paylaştı.