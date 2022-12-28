ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı soğuk ve kar fırtınası nedeniyle can kayıpları artıyor. Şimdiye kadar en az 65 kişi hayatını kaybetti... kar fırtınasından en çok etkilenen Buffalo kentinde yağma olayları nedeniyle tutuklananlar oldu. Soğuk yavaş yavaş etkisini yitirirken meteorolojiden uyarı geldi. Meteoroloji, "Karlar eriyor, şimdiki tehlike sel felaketi" dedi.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası ve dondurucu soğuğun etkisi sürüyor.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 2

Ulaşımdaki aksama ülke geneline yayılmış durumda. Binlerce uçak seferi hala daha iptal.

Amerikalılar havalimanlarında mahsur kaldı. Yolcuların bavulları yığın haline dönüştü.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 3

Çanta ve valizlerini bulamayanlar görevlilerle tartıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da hava yolu şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için çabalıyoruz dedi. Biden, yolcuların bilet parasını geri alıp alamayacaklarını kontrol etmeleri için Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesini paylaştı.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 4

Kar fırtınasında en çok ölümün yaşandığı Buffalo kentinde temizlik ve onarım çalışmaları başladı.

Kar altında kalan araçlar, iş makineleriyle çıkarıldı.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 5

Buffalo valisi ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kentte yaşanan yağma nedeniyle, tutuklananlar da oldu.

Polis, yağmacıların mağazalara da zarar verdiğini açıkladı.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 6

Can kayıpları toplamda 12 eyalette yaşandı. Şimdiye kadar en az 65 kişi öldü. 

Fırtınanın vurduğu kuzey bölgelerinde 2 milyona yakın kişi hala elektriksiz. Bazı eyaletlerde su sıkıntısı da devam ediyor.


ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 7

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, "Kar fırtınası bugün etkisini yitiriyor ancak erimeyle oluşabilecek sele karşı dikkatli olunmalı" uyarısı yaptı.

ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 8
ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 9
ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 10
ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 11
ABD'de soğuk fırtınasında 65 kişi öldü: Meteoroloji yeni tehlike için uyardı - 12

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