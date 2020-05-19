ABD'de sokak partisine polis baskını

DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti. Volusia İlçesi Şerif Ofisi’nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet

güçleri kalabalığı dağıttı. Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı. Polis kalabalığa

operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı.