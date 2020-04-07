"ABD'de 'sosyal mesafe' corona virüs kaynaklı ölümleri azaltabilir"

Fauci açıklamasında, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii, umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz. Bu rakamı mümkün olan en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendimizi de bir taraftan bu ihtimale hazırlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.