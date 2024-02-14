ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
ABD'nin Kansas şehrinde Super Bowl geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
ABD'nin Kansas şehri silahlı saldırı olayı ile sarsıldı.
Amerikalıların büyük önem verdiği Super Bowl finali sonrası Kansas'ta düzenlenen şampiyonluk geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.