ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Kansas şehrinde Super Bowl geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 1

ABD'nin Kansas şehri silahlı saldırı olayı ile sarsıldı.

Amerikalıların büyük önem verdiği Super Bowl finali sonrası Kansas'ta düzenlenen şampiyonluk geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 2

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 3

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiğini aktaran polis, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 4

Kansas City İtfaiye Birimi, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 5

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 6

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 7
ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 8
ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 9
ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 10
ABD'de Super Bowl geçit töreninde silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı - 11
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