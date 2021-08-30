ABD’de tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı?

ntv.com.tr 30.08.2021 - 15:39
16 yıl önce, isyancıların Irak savaşını ABD'ye karşı çevirdi ve Katrina Kasırgası'nın insanları sokaklarda ölüme terk etti.
ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush’un 2005 yılında Air Force One uçağının penceresinden dışarı bakarken çekilmiş bir fotoğrafı, kriz yönetimindeki yetersizliğinin sembollerinden bir olarak hala konuşuluyor.
Bu dönemde Katina Kasırgası yaklaşık bin 800 kişinin ölümüne yol açtı . Bununla birilikte 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ı işgal eden Bush, Irak Savaşı'nda ölen binlerce ABD askerinin ölümüyle suçlanıyordu.
Diğer taraftan, başarılı ABD başkanları, her siyasi kriz ve doğal afetten sonra toparlanmayı başardı. Hem Bill Clinton hem de Barack Obama krizlerin üstesinden geldi ve ikinci dönemi kazandı. Jimmy Carter ve Donald Trump, hatalarıyla tanımlandılar ve yetersiz kaldılar. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta Başkan Joe Biden'ın durumu için kritik olacak.
Geçen hafta Afganistan’ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 13 ABD askerinin yanı sıra en az 180 kişinin ölümü, Biden için insani bir trajedi ve siyasi bir kabus oldu. Biden’ın Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmekle övünebilme umutları, şimdi geri çekilmenin başarısız bir şekilde uygulanmasıyla lekeleniyor.
Bununla birlikte Biden’ın destekçileri, yirmi yıllık savaşta yaşananlardan onun suçlanmayacağını öne süreken, başkan yeni bir krizle karşı karşıya: İda Kasırgası.
Ida Kasırgası, tam 16 yıl önce New Orleans’ı vuran Katrina Kasırgası’nın yıldönümünde geldi. ABD’de tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan afet nedeniyle ülkede yaklaşık bin 800 kişi hayatını kaybetti ve ülke milyarlarca dolar zarara uğradı.
Öte yandan, Katrina’nın ardından alınan önlemler ve yapılan yatırımlar nedeniyle Kategori 4 şiddetindeki İda’nın bu kadar yıkıcı olması beklenmiyor. Ancak, ABD Kabil'den daha fazla katliam olmadan çıksa bile, Biden yine de siyasi bir krizin içinde yer alacak.
Tüm bunların yanı sıra, yeni bir bilimsel model, Aralık ayına kadar 100 bin Covid-19 ölümü daha yaşanacağını gösteriyor. Bu kadar çok Cumhuriyetçi seçmenin aşı olmayı reddetmesi Biden'ın suçu değil. Ancak, Biden pandemiyi sona erdirmek için seçildi. 4 Temmuz'daki Covid-19 kabusunun en kötüsünün sona erdiğine dair açıklaması, Afganistan'dan güvenli ve kasıtlı bir çekilme olacağına dair verdiği söz kadar mantıksız görünüyor.
Tam olarak 16 yıl önceki Katrina Kasırgası ile haberlere bakıldığında ürkütücülüğü göze çarpıyor. "Katina New Orleans yıkıp geçti”
Diğer taraftan Ida, bu hafta sonu saatte 240 km hızla, Louisiana eyaletinin güneyinde vardı. New Orleans Havalimanı tüm uçuşları durdurdu. Yaklaşık bir milyon kişi elektriksiz kaldı ve fırtına nedeniyle en az bir kişi yaşamını yitirdi.
Tulane Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan Blaze D'Amico, Metairie banliyösünde evinin bir duvarının şiddetli rüzgarlar nedeniyle parçalandığını söyledi:
"Duvarların birinde bir çatlak oluşmuştu. Birkaç dakika içinde çatlak birden çok yöne yayıldı ve tüm duvar şişmeye başladı. Ardın çöktü. Her şey dakikalar içinde gerçekleşti.”
Katrina Kasırgası esnasında tahliye edilenlerden bir olan Stuart Cranner ise bu kez Ida'yı Mandeville, Louisiana'daki ailesinin evinde beklemeye karar verdiğini aktardı. Cranner, "Eyalet artık bu tip bir afete daha hazırlıklı hazırlıklı. Ailemi kontrol altında tutmak istiyorum” dedi.
Katrina’nın nedne olduğu yıkımın ardından New Orleans'taki set ve su kontrol sistemleri iyileştirildi. Fırtına sırasında suyun şehre girmesini engellemek için ana kanallara kapılar eklendi.
Bu nedenle Ida'nın eyalete potansiyel zararın Katrina'nınkinden daha küçük olması bekleniyor. Ancak Ida, şüphesiz hala büyük bir tehlike arz ediyor. Özellikle, Louisiana'nın sağlık sisteminin zaten krizde olduğu ve hastanelerin yüzlerce Covid-19 hastasıyla dolup taştığı düşünülünce...