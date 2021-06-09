ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı

ntv.com.tr 09.06.2021 - 12:49 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 12:51
Bununla birlikte, bir tarafında özgürlük simgesi, diğer tarafında uçan bir kartal bulunan madeni paranın nominal değerinin 20 dolar olduğu belirtildi. Ancak, "Çifte Kartal"ın 1933 baskısı asla dolaşıma girmedi ve neredeyse tamamı ABD hükümetine iade edildi ya da eritildi.
Sadece bir avuç madeni para bu kaderden kurtuldu ve az sayıda sikke piyasaya girdi. 1944'te bir Gizli Servis soruşturması, Sotheby'sın yaptığı açıklamaya göre 1944'te bir Gizli Servis soruşturması koleksiyoncuların elinde bulunan herhangi birinin çalıntı sayılacağını bildirdi.
Müzayedede açık artırılmaya çalışan Çifte Kartal, bu nedenle ABD Hazinesi ile eski bir mal sahibi arasındaki yasal bir savaşın ardından özel bir kişinin yasal olarak sahip olabileceği tek örnek olarak tarihe geçti. Söz konusu satış, 2002'de 7,6 milyon dolara (yaklaşık 65,2 milyon Türk lirası) satılan madeni paranın açık artırma rekorunu ikiye katladı.
Diğer taraftan, madeni paranın, ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman tarafından satışa sunulan üç değerli eşyadan biri olduğu ifade edildi. Diğer ikisi ise eski bir İngiliz kolonisinden kalma bir pul ve benzersiz bir hatayla basılmış bir ABD posta pulu sayfasıydı.
165 yaşındaki One-Cent Macenta adlıpul, Sotheby's tarafından dünyanın "en ünlü" pulu olarak tanımlandı ve 8,3 milyon dolara (yaklaşık 72 milyon Türk lirası) satıldı.
Oluşturulduğu sırada, koloninin pullarının tümü İngiltere'den ithal edildi. Ancak Sotheby's'e göre, 1855'teki bir kıtlık, İngiliz Guyanası'nın posta müdürünün yerel bir gazete matbaasından yeni bir seri sipariş etmesine neden oldu. Salı günü satılan pulun günümüze ulaşan tek örnek olduğu düşünlüyor.
Weitzman'ın Sotheby's'in topluca "Üç Hazine" adını verdiği üç öğenin sonuncusu ise. 1918'e tarihli ilk ABD hava posta pullarından oluşan hatalı basım sayfasıydı. Bir baskı hatası nedeniyle, pulların ön yüzündeki uçak resimleri baş aşağı görünüyor.
Tasarımda yer alan uçağın takma adına atıfta bulunan "Ters Jennies" olarak bilinen, pullardan hata keşfedilmeden önce yalnızca 100 adet üretildi. Dört pulluk blok, ABD'deki bir filatelik eşya için yeni bir müzayede rekoru kırarak 4,9 milyon dolara (yaklaşık 42 milyon Türk lirası) satıldı.
Sotheby's'in küresel kitap ve el yazmaları başkanı Richard Austin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü satış, pul ve madeni para koleksiyonculuğu tarihinde tarihi bir andı ve bu rekorların uzun bir süre geçmeyeceğini düşünüyorum" dedi.
Koleksiyoncu Weitzman ise "bu üç efsanevi hazinenin koruyucusu olmaktan onur duyduğunu" belirterek, "12 yaşında madeni para toplamaya başladım ve daha sonra ağabeyimin üniversiteye gittiğinde başladığı pul defterini geride bırakmasıyla pullarla ilgilenmeye başladım. Koleksiyon tutkusu devam etti. hemen kök saldı ve bugün gerçekten bir yaşam çalışmasının doruk noktası oldu. Satıştan elde edilen gelir ile eğitim kuruluşlarını destekleyeceğim” dedi.