ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı

BİRKAÇI DIŞINDA TÜM PARALAR HAZİNEYE GERİ İADE EDİLMİŞTİ

Bununla birlikte, bir tarafında özgürlük simgesi, diğer tarafında uçan bir kartal bulunan madeni paranın nominal değerinin 20 dolar olduğu belirtildi. Ancak, "Çifte Kartal"ın 1933 baskısı asla dolaşıma girmedi ve neredeyse tamamı ABD hükümetine iade edildi ya da eritildi.

Sadece bir avuç madeni para bu kaderden kurtuldu ve az sayıda sikke piyasaya girdi. 1944'te bir Gizli Servis soruşturması, Sotheby'sın yaptığı açıklamaya göre 1944'te bir Gizli Servis soruşturması koleksiyoncuların elinde bulunan herhangi birinin çalıntı sayılacağını bildirdi.