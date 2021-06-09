ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı

ABD'de tedavüle çıkan son altın paralardan biri New York'taki bir müzayedede 18,9 milyon dolarlık (yaklaşık 162,3 milyon Türk lirası) rekor bir fiyata satıldı. Satışı organize eden Sotheby's'e göre, son derece nadir olan 1933 tarihli "Çifte Kartal" adlı sikke, şimdiye kadar bir müzayedede satılan en değerli para oldu. Bununla birlikte, aynı müzayedede eski bir pul 8,3 milyon dolar (yaklaşık 72 milyon Türk lirası) ve baskı hatalı bir pul bloğu da 4,9 milyon dolara (yaklaşık 42 milyon Türk lirası) satılarak alanında yeni rekorlara imza attı.

ntv.com.tr 09.06.2021 - 12:49 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 12:51

ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı - 1

BİRKAÇI DIŞINDA TÜM PARALAR HAZİNEYE GERİ İADE EDİLMİŞTİ

Bununla birlikte, bir tarafında özgürlük simgesi, diğer tarafında uçan bir kartal bulunan madeni paranın nominal değerinin 20 dolar olduğu belirtildi. Ancak, "Çifte Kartal"ın 1933 baskısı asla dolaşıma girmedi ve neredeyse tamamı ABD hükümetine iade edildi ya da eritildi.

Sadece bir avuç madeni para bu kaderden kurtuldu ve az sayıda sikke piyasaya girdi. 1944'te bir Gizli Servis soruşturması, Sotheby'sın yaptığı açıklamaya göre 1944'te bir Gizli Servis soruşturması koleksiyoncuların elinde bulunan herhangi birinin çalıntı sayılacağını bildirdi. 

ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı - 2

KOLEKSİYONCULARIN YASAL OLARAK SAHİP OLABİLECEĞİ TEK ÖRNEK

Müzayedede açık artırılmaya çalışan Çifte Kartal, bu nedenle ABD Hazinesi  ile eski bir mal sahibi arasındaki yasal bir savaşın ardından özel bir kişinin yasal olarak sahip olabileceği tek örnek olarak tarihe geçti. Söz konusu satış, 2002'de 7,6 milyon dolara (yaklaşık 65,2 milyon Türk lirası) satılan madeni paranın açık artırma rekorunu ikiye katladı.

Diğer taraftan, madeni paranın, ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman tarafından satışa sunulan üç değerli eşyadan biri olduğu ifade edildi. Diğer ikisi ise eski bir İngiliz kolonisinden kalma bir pul ve benzersiz bir hatayla basılmış bir ABD posta pulu sayfasıydı. 

ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı - 3

DÜNYANIN EN ÜNLÜ PULU 8,3 MİLYON DOLARA SATILDI

165 yaşındaki One-Cent Macenta adlıpul, Sotheby's tarafından dünyanın "en ünlü" pulu olarak tanımlandı ve 8,3 milyon dolara (yaklaşık 72 milyon Türk lirası) satıldı.

Oluşturulduğu sırada, koloninin pullarının tümü İngiltere'den ithal edildi. Ancak Sotheby's'e göre, 1855'teki bir kıtlık, İngiliz Guyanası'nın posta müdürünün yerel bir gazete matbaasından yeni bir seri sipariş etmesine neden oldu. Salı günü satılan pulun günümüze ulaşan tek örnek olduğu düşünlüyor.

ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı - 4

UÇAKLAR BAŞ AŞAĞI BASILDI

Weitzman'ın Sotheby's'in topluca "Üç Hazine" adını verdiği üç öğenin sonuncusu ise. 1918'e tarihli ilk ABD hava posta pullarından oluşan hatalı basım sayfasıydı. Bir baskı hatası nedeniyle, pulların ön yüzündeki uçak resimleri baş aşağı görünüyor.

Tasarımda yer alan uçağın takma adına atıfta bulunan "Ters Jennies" olarak bilinen, pullardan hata keşfedilmeden önce  yalnızca 100 adet üretildi.  Dört pulluk blok, ABD'deki bir filatelik eşya için yeni bir müzayede rekoru kırarak 4,9 milyon dolara (yaklaşık 42 milyon Türk lirası) satıldı.

ABD'de tedavüle çıkan son altın para "Çifte Kartal", 162 milyon liraya satılarak rekor kırdı - 5

Sotheby's'in küresel kitap ve el yazmaları başkanı Richard Austin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü satış, pul ve madeni para koleksiyonculuğu tarihinde tarihi bir andı ve bu rekorların uzun bir süre geçmeyeceğini düşünüyorum" dedi. 

Koleksiyoncu Weitzman ise "bu üç efsanevi hazinenin koruyucusu olmaktan onur duyduğunu" belirterek, "12 yaşında madeni para toplamaya başladım ve daha sonra ağabeyimin üniversiteye gittiğinde başladığı pul defterini geride bırakmasıyla pullarla ilgilenmeye başladım. Koleksiyon tutkusu devam etti. hemen kök saldı ve bugün gerçekten bir yaşam çalışmasının doruk noktası oldu. Satıştan elde edilen gelir ile eğitim kuruluşlarını destekleyeceğim” dedi. 

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