ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor?
Tüm dünyanın gözü ABD başkanlık seçimlerinde... Oyların sayımı sürerken, ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. ABD basınına göre Trump, belirleyici eyaletlerden Kuzey Carolina'da Kamala Harris'i mağlup ederek Beyaz Saray'a geri dönmeye bir adım daha yaklaştı. Küresel piyasalarda da Trump'ın olası zaferine yönelik fiyatlamalar ağırlık kazanırken, kampanya sürecinde ABD'yi ön plana koyan ekonomi vaatleri ile dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın vergi, faiz, dış ticaret, kripto para gibi konulardaki söylemleri öne çıktı.
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, vaatleri arasında vergi, enflasyon, faiz, ticaret, enerji gibi konular öne çıktı.
ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.
Trump, adil ticaret, vergi kesintileri, regülasyonların azaltılması ve enerji bolluğunun birleşiminin ABD'de daha fazla malın daha iyi ve daha ucuza üretilmesini sağlayacağını savunuyor.
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