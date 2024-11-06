ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor?

Tüm dünyanın gözü ABD başkanlık seçimlerinde... Oyların sayımı sürerken, ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. ABD basınına göre Trump, belirleyici eyaletlerden Kuzey Carolina'da Kamala Harris'i mağlup ederek Beyaz Saray'a geri dönmeye bir adım daha yaklaştı. Küresel piyasalarda da Trump'ın olası zaferine yönelik fiyatlamalar ağırlık kazanırken, kampanya sürecinde ABD'yi ön plana koyan ekonomi vaatleri ile dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın vergi, faiz, dış ticaret, kripto para gibi konulardaki söylemleri öne çıktı.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 1

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, vaatleri arasında vergi, enflasyon, faiz, ticaret, enerji gibi konular öne çıktı.

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.

Trump, adil ticaret, vergi kesintileri, regülasyonların azaltılması ve enerji bolluğunun birleşiminin ABD'de daha fazla malın daha iyi ve daha ucuza üretilmesini sağlayacağını savunuyor.

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NTVPARA HABERLERİ

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 2

VERGİ PLANI

Vergileri düşürme planıyla öne çıkan Trump, hizmet sektöründe çalışanların bahşişleri üzerindeki vergileri kaldırmayı vaat etti.

Trump, 2017 tarihli Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası'nın gelecek yıl süresi dolacak hükümlerini kalıcı olarak uzatmak isterken, ek vergi indirimleri uygulanması çağrısında bulunuyor.

Mevcut yasaya göre, sosyal güvenlik yardımları alan kişilerin yardımlarının yüzde 50-85'i üzerinden vergi ödemeleri gerekiyor ve düşük gelirli emekliler yüksek gelirli emeklilere göre daha düşük bir pay üzerinden vergi ödüyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 3

SOSYAL YARDIM VERGİLERİNİ KALDIRACAK

Trump, tüm bireyler için Sosyal Güvenlik yardımları üzerindeki vergileri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Ayrıca Trump, yeniden seçilmesi halinde federal kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 15'e düşürmeyi planlıyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 4

YERLİ OTOMOBİLE VERGİ AYARI

Araç kredilerindeki faizin de vergilerden düşülmesine izin vereceği vaadinde bulunan Trump, bunun yerli otomobil üretimini teşvik edeceğini düşünüyor.

Trump, çifte vergilendirmeyi sona erdirmek için yurt dışında yaşayan Amerikan vatandaşlarına da vergi indirimi sözü veriyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 5

FOSİL YAKITLARA DESTEK VERECEK

İklim krizini inkar eden söylemleriyle dikkati çeken Trump, yeniden başkan olması durumunda, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen Biden yönetiminin "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamındaki harcanmamış fonları iptal edeceğini belirtiyor.

Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını yeşil yeni bir aldatmaca olarak değerlendiren Trump'ın petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisine olan desteği dikkati çekiyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 6

TEMİZ ENERJİYE KARŞI ÇIKIYOR

Temiz enerji politikalarının çoğuna karşı çıkan Trump, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların ise enerji üretimini engellediğini ve enflasyonu artırdığı kanaatinde.

Trump yeniden seçilmesi halinde başkan olduğu dönemde olduğu gibi ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeyi planlıyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 7

FED'E MÜHADALE SİNYALİ

Trump, ABD başkanının Fed'in para politikası kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 8

FAİZİ DÜŞÜRMEYİ SAVUNUYOR

Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor.

Yeniden başkan olması halinde Trump'ın, Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 9

TİCARETE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Önce Amerika yaklaşımıyla bilinen Trump, ABD'nin çıkarlarını desteklemek için ticarette korumacı bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Başkan olduğu 2018'de Çin'den ithal edilen ürünlere tarife uygulayan ve ABD'nin müttefikleri de dahil diğer ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri getiren Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde ek tarifeler uygulayacağının sinyalini veriyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 10

ÇİN MALLARINA VERGİ MÜDAHALAESİ

Trump, ikinci kez göreve gelmesi durumunda Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 11

AVRUPA İLE GERİLİM ARTABİLİR

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile de ticari gerilimlerin artma riski bulunuyor. Alüminyum ve çelik tarifeleri ile Dijital Hizmet Vergisi, Trump'ın göreve gelmesi durumunda Avrupa ile yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.

ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor? - 12

ABD'Yİ KRİPTO BAŞKENTİ YAPACAK

Trump, ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamayı planlıyor.

Seçilmesi halinde ABD'nin hükümetin sahip olduğu veya edineceği tüm Bitcoin'lerin tamamını elinde tutacağını kaydeden Trump, bunun stratejik ulusal Bitcoin stokunun çekirdeğini oluşturacağını ifade etti.

Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) "Bitcoin'i yok ettiğini" savunarak, göreve geldiği ilk gün Gary Gensler'i kovacağını söylüyor.

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