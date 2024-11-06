ABD'de Trump bir adım önde: Ekonomide dünyayı neler bekliyor?

FOSİL YAKITLARA DESTEK VERECEK

İklim krizini inkar eden söylemleriyle dikkati çeken Trump, yeniden başkan olması durumunda, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen Biden yönetiminin "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamındaki harcanmamış fonları iptal edeceğini belirtiyor.



Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını yeşil yeni bir aldatmaca olarak değerlendiren Trump'ın petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisine olan desteği dikkati çekiyor.