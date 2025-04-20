ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı
ABD'nin başta New York ve Washington şehirleri olmak üzere, pek çok bölgesinde Başkan Donald Trump karşıtı gösteri vardı. Protestocular Trump'ın politikalarını eleştirirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki isim Elon Musk'ın ise görevden alınmasını istedi.
ABD'nin pek çok kentinde başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik protesto vardı.
Kimi döviz taşıdı, kimi slogan attı.
Ancak hepsinin toplanma nedeni aynıydı.
New York'ta Manhattan adası'daki gösteriye katılan binlerce protestocu, Trump hükümetinin göçmenlik uygulamalarından sosyal haklara kadar uzanan birçok alandaki politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.