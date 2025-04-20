ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı

ABD'nin pek çok kentinde başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik protesto vardı.



Kimi döviz taşıdı, kimi slogan attı.

Ancak hepsinin toplanma nedeni aynıydı.



New York'ta Manhattan adası'daki gösteriye katılan binlerce protestocu, Trump hükümetinin göçmenlik uygulamalarından sosyal haklara kadar uzanan birçok alandaki politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.