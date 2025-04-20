ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı

ABD'nin başta New York ve Washington şehirleri olmak üzere, pek çok bölgesinde Başkan Donald Trump karşıtı gösteri vardı. Protestocular Trump'ın politikalarını eleştirirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki isim Elon Musk'ın ise görevden alınmasını istedi.

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı - 1

ABD'nin pek çok kentinde başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik protesto vardı.

Kimi döviz taşıdı, kimi slogan attı.
Ancak hepsinin toplanma nedeni aynıydı.

New York'ta Manhattan adası'daki gösteriye katılan binlerce protestocu, Trump hükümetinin göçmenlik uygulamalarından sosyal haklara kadar uzanan birçok alandaki politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

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ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı - 2

Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarak Central Park'a yürüdü.

Eylemciler, Trump yönetiminin göçmenlik, kamu tasarrufu, demokratik haklar, medeni haklar ve işten çıkarmalar gibi konulardaki uygulamalarına itiraz etti.

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı - 3

Başkent Washington'da da protestolar gerçekleşti. 

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti.

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı - 4

Gösteride, ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamalarının yanı sıra ABD'nin, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye yönelik tutumu da eleştirildi.

Bir grup ise slogan atarak ABD Kongre binasına doğru yürüdü.

Gösterilerde bir kişi gözaltına alındı.

ABD'de Trump karşıtı gösteriler: Farklı eyaletlerde binlerce kişi toplandı - 5

Chicago'da da çok sayıda protestocu dövizler taşıyarak ABD Hükümeti'ni eleştirdi.

“Demokrasimizi kurtarın”, “Kral yok” mesajları içeren pankartlarla yürüdü.

Massachusetts ve Güney Karolina gibi ülkenin birçok eyaletinde de benzer protestolar düzenlendi.

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