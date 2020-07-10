ABD’de Trump Tower’ın karşısına “Black Lives Matter” sloganı yazıldı

İHA - ntv.com.tr - Reuters 10.07.2020 - 08:32
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve siyahi toplumun önde gelen liderleri de çalışmaya katılan isimler atasındaydı.
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu boyama kararını şu sözlerle eleştirdi: Bu yazı lüks caddenin değerini düşürecek ve New York polisini daha da kızdıracak.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin 5 ana bölgesindeki önemli sokaklara bu ifadenin yazılacağını açıklamış, ilki Brooklyn, ikincisi aşağı Manhattan, üçüncüsü de Harlem olmak üzere üç bölgedeki sokakta söz konusu yazılar yer almıştı.