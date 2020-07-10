ABD’de Trump Tower’ın karşısına “Black Lives Matter” sloganı yazıldı

ABD’nin New York kentindeki Trump Tower ‘ın bulunduğu caddeye “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı yazıldı.

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İHA - ntv.com.tr - Reuters 10.07.2020 - 08:32

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda kullanılan “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı ülkede bulunan birçok cadde ve sokağa yazılmaya devam ediyor.

New York kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a ait olan Trump Towers’ın bulunduğu 5. Caddeye “Black Lives Matter” sloganı yazıldı.

Belediye çalışanları tarafından trafiğe kapatılan caddeden sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma uzun saatler boyunca devam etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve siyahi toplumun önde gelen liderleri de çalışmaya katılan isimler atasındaydı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu boyama kararını şu sözlerle eleştirdi: Bu yazı lüks caddenin değerini düşürecek ve New York polisini daha da kızdıracak.

New York Belediye Başkanı De Blasio da Trump’a, “Anlamadığın şu ki 5. Cadde'yi siyahlar kurdu. Senin 'lüks' dediğin şey onların emeğinin sonucu. Bu yazı ile onları onore ediyoruz” yanıtını verdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin 5 ana bölgesindeki önemli sokaklara bu ifadenin yazılacağını açıklamış, ilki Brooklyn, ikincisi aşağı Manhattan, üçüncüsü de Harlem olmak üzere üç bölgedeki sokakta söz konusu yazılar yer almıştı.

Öte yandan geçtiğimiz ay Başkent Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentin işlek caddelerinden biri olan ve Beyaz Saray’ın karşısında bulunan 16. Cadde’ye “Black Lives Matter” sloganını yazdırmıştı

Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde’nin ismini ise “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirmişti.