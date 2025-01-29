ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Tüberküloz, insanların akciğerlerinde yaşayan ve konuştuklarında, öksürdüklerinde veya şarkı söylediklerinde hava yoluyla yayılan bakterilerden kaynaklanır. Çok bulaşıcıdır, ancak yalnızca bir kişide semptomlar görüldüğünde yayılır.

Bir kişiye bulaştığında iki şekilde ortaya çıkabilir. “Aktif” tüberküloz yaşayan kişide uzun süreli öksürük ve bazen kanlı balgam, gece terlemesi, ateş, kilo kaybı ve şişmiş bezler vardır.

“Latent” formunda ise bakteri, kişinin akciğerlerinde veya vücudun başka bir yerinde kış uykusuna yatar. Belirtilere neden olmaz ve başkalarına yayılmaz.

Küresel nüfusun yaklaşık dörtte birinin tüberküloz hastası olduğu tahmin ediliyor ancak bunların yalnızca yüzde 5 ila yüzde 10'unda semptomlar ortaya çıkmaktadır.