ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi
ABD’nin Kansas bölgesinde bir yıldır devam eden tüberküloz salgını yerel uzmanları şaşkına çevirdi. Doktorlar, salgındaki yüksek vaka sayılarının keskin bir uyarı olduğunu söylüyor. Peki tüberküloz belirtileri nedir? Virüsten kaynakı bu hastalık nasıl tedavi edilir?
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas şehrinde tüberküloz salgını yayılıyor.
Bölgedeki uzmanladan Dr. Dana Hawkinson, “Her yıl bir avuç vaka görmeyi bekleriz” dedi. Ancak bu salgındaki yüksek vaka sayılarının “keskin bir uyarı” olduğunu söyledi.
Kansas eyaleti sağlık bakanlığı sözcüsü Jill Bronaugh, salgının Ocak 2024'te başlamasından bu yana iki kişinin öldüğünü söyledi.
Yine de Kansas'taki sağlık yetkilileri halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtiyor.