ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi

ABD’nin Kansas bölgesinde bir yıldır devam eden tüberküloz salgını yerel uzmanları şaşkına çevirdi. Doktorlar, salgındaki yüksek vaka sayılarının keskin bir uyarı olduğunu söylüyor. Peki tüberküloz belirtileri nedir? Virüsten kaynakı bu hastalık nasıl tedavi edilir?

ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas şehrinde tüberküloz salgını yayılıyor.

Bölgedeki uzmanladan Dr. Dana Hawkinson, “Her yıl bir avuç vaka görmeyi bekleriz” dedi. Ancak bu salgındaki yüksek vaka sayılarının “keskin bir uyarı” olduğunu söyledi.

Kansas eyaleti sağlık bakanlığı sözcüsü Jill Bronaugh, salgının Ocak 2024'te başlamasından bu yana iki kişinin öldüğünü söyledi.

Yine de Kansas'taki sağlık yetkilileri halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtiyor.

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ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi - 2

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Tüberküloz, insanların akciğerlerinde yaşayan ve konuştuklarında, öksürdüklerinde veya şarkı söylediklerinde hava yoluyla yayılan bakterilerden kaynaklanır. Çok bulaşıcıdır, ancak yalnızca bir kişide semptomlar görüldüğünde yayılır.

Bir kişiye bulaştığında iki şekilde ortaya çıkabilir. “Aktif” tüberküloz yaşayan kişide uzun süreli öksürük ve bazen kanlı balgam, gece terlemesi, ateş, kilo kaybı ve şişmiş bezler vardır.

“Latent” formunda ise bakteri, kişinin akciğerlerinde veya vücudun başka bir yerinde kış uykusuna yatar. Belirtilere neden olmaz ve başkalarına yayılmaz.

Küresel nüfusun yaklaşık dörtte birinin tüberküloz hastası olduğu tahmin ediliyor ancak bunların yalnızca yüzde 5 ila yüzde 10'unda semptomlar ortaya çıkmaktadır.

ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi - 3

KANSAS'TAKİ SALGIN NE KADAR BÜYÜK?

Bronaugh, 24 Ocak itibariyle çoğu Wyandotte County'de olmak üzere 67 kişinin aktif tüberküloz tedavisi gördüğünü söyledi. Diğer 79 kişide ise gizli tüberküloz var.

Eyaletin geçici 2024 sayımı, salgının yaşandığı iki ilçede, Wyandotte ve Johnson'da 79 aktif TB vakası ve 213 gizli vaka olduğunu gösteriyor.

Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı sekreter yardımcısı Ashley Goss, 21 Ocak'ta eyalet senatosunun Halk Sağlığı ve Refahı Komitesi'ne verdiği demeçte, “Şu anda doğru yönde ilerliyoruz” dedi.

ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi - 4

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tüberküloz, birkaç ay boyunca antibiyotiklerle tedavi edilir. Bir aşısı var, ancak genellikle ABD'de önerilmez çünkü enfeksiyon riski düşük ve aşı yaptırmak doktorların hastalığı teşhis etmek için kullandıkları testi etkileyebilir.

Tüberküloz, ABD dışında çok daha büyük bir sorun.

Dünya çapında bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak görülüyor ve artış gösteriyor.

ABD’de tüberküloz salgını: Vakalar uzmanları şaşkına çevirdi - 5

Bakteri, 2023 yılında dünya genelinde 1,25 milyon kişinin ölümüne ve 8 milyon kişinin enfekte olmasına yol açarak Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıt tutmaya başlamasından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Tüberküloz daha önceki nesillerde ABD'de çok daha büyük bir tehlike iken, son yıllarda tekrar yükselişe geçti. Hastalık Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre 2023 yılında ülke çapında 9 bin 600'den fazla vaka görüldü ve bu sayı son on yılın en yüksek seviyesi.

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