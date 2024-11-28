ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi!
ABD'de iki çiftin tüp bebekleri karıştı. İki kadın tüp bebek merkezinin embriyoları karıştırması nedeniyle birbirlerinin çocuğunu dünyaya getirdi. Tüp bebek merkezinin hatası sonucunda çocuklarının karıştığını öğrenen aileler harap oldu. Birbirinin çocuğunu doğuran anneler durumu öğrenince bebeklerini gözyaşları içinde değiştirdi.
ANNE VE BABASINA HİÇ BENZEMİYORDU
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Daphna ve Alexander Cardinale çiftinin ikinci çocukları May, 2019 yılında tüp bebek yöntemiyle doğdu.
Ancak bebeğin siyah saçları olması, kızıl saçlı annesi ve açık tenli babasına benzememesi dikkat çekti.