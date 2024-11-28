ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi!

ANNE VE BABASINA HİÇ BENZEMİYORDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Daphna ve Alexander Cardinale çiftinin ikinci çocukları May, 2019 yılında tüp bebek yöntemiyle doğdu.

Ancak bebeğin siyah saçları olması, kızıl saçlı annesi ve açık tenli babasına benzememesi dikkat çekti.