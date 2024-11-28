ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi!

ABD'de iki çiftin tüp bebekleri karıştı. İki kadın tüp bebek merkezinin embriyoları karıştırması nedeniyle birbirlerinin çocuğunu dünyaya getirdi. Tüp bebek merkezinin hatası sonucunda çocuklarının karıştığını öğrenen aileler harap oldu. Birbirinin çocuğunu doğuran anneler durumu öğrenince bebeklerini gözyaşları içinde değiştirdi.

ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi! - 1

ANNE VE BABASINA HİÇ BENZEMİYORDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Daphna ve Alexander Cardinale çiftinin ikinci çocukları May, 2019 yılında tüp bebek yöntemiyle doğdu.

Ancak bebeğin siyah saçları olması, kızıl saçlı annesi ve açık tenli babasına benzememesi dikkat çekti.

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ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi! - 2

EVDE DNA TESTİ YAPTILAR

Bebek üç aylık olduğunda evde DNA testi yaptıran aile bebeğin kendilerine ait olmadığını öğrendi.

Tüp bebek merkezinin hatası sonucunda çocuklarının karıştığını öğrenen aile harap oldu. Bebeğin Annie isimli başka bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi! - 3

TÜP BEBEK MERKEZİ EMBRİYOLARI KARIŞTIRMIŞ

İki kadın tüp bebek merkezinin embriyoları karıştırması nedeniyle birbirlerinin çocuğunu doğurmuştu.

Bebeklerin biyolojik anneleriyle dünyaya getiren annelerinin farklı olduğu ortaya çıktı.

Yaşadıkları bölgeler birbirine çok yakın olan aile bebeklerini değiştirmek için anlaştı.

ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi! - 4

BEBEKLER BİYOLOJİK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Bebeklerle gönül bağı kuran aileler için kademeli bir geçiş planlandı.

Cardinale çiftinin baktığı May isimli bebek biyolojik ailesine teslim edildi. Annie de dünyaya getirdiği Zoe isimli bebeği, biyolojik ailesine verdi.

ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi! - 5

İKİ KIZ ÇOCUĞU DOST OLDU

Bebekler büyürken dost oldular ve aynı kreşe gittiler. Aileler, kızları için sık sık bir araya gelip oyunlar oynuyor.

Tüp bebek kliniğiyle arabuluculuk yöntemiyle anlaşan aile, olayı mahkemeye taşımamaya karar verdi.

ABD'de tüp bebek skandalı: Anneler karıştı, bebekler değiştirildi! - 6
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