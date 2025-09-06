ABD'de yaşama ve çalışma hakkı için gözler o tarihte! Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişinin gündeminde. Resmi adıyla Diversity Visa (DV) Lottery olarak bilinen çekiliş, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Türkiye’den de yoğun ilgi gören Green Card için başvuru tarihleri, şartlar ve süreç adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl olduğu gibi Green Card başvuru tarihlerini sonbahar döneminde açıklıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlayıp Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor.
Bu kapsamda 2026 DV Lottery başvurularının da 2025 yılının Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Başvuru sürecinde adayların yalnızca resmi web sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden işlem yapması gerekiyor. Resmi olmayan siteler üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılıyor ve dolandırıcılık riskine yol açabiliyor.