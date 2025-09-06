ABD'de yaşama ve çalışma hakkı için gözler o tarihte! Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card çekilişine katılmak için bazı temel şartlar bulunuyor:



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



Ya da son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak,



Başvuruyu yalnızca resmi sistem üzerinden eksiksiz şekilde tamamlamak.