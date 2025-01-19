ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ailesi ile birlikte yarın gerçekleşecek yemin törenine katılmak için başkent Washington'a gitti. Trump'ın kendi uçağı yerine ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla seyahat etmesi dikkat çekti. Trump, Gazze'de ateşkese dair de konuştu. Sürecin devamı konusunda umutlu olduğunu söyledi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yarın gerçekleşecek yemin töreni için Florida'dan başkent Washington'a gitti.