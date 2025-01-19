ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ailesi ile birlikte yarın gerçekleşecek yemin törenine katılmak için başkent Washington'a gitti. Trump'ın kendi uçağı yerine ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla seyahat etmesi dikkat çekti. Trump, Gazze'de ateşkese dair de konuştu. Sürecin devamı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti - 1

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yarın gerçekleşecek yemin töreni için Florida'dan başkent Washington'a gitti.

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ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti - 2

Trump, ailesi ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa bindi. Kendi uçağı da Trump ailesine eşlik etti.


ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti - 3

Donald Trump, yemin töreninden önce Sterling'deki golf kulübüne gitti.. Burada kendisi için düzenlenen gösteriye katıldı.

ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti - 4

TRUMP'TAN GAZZE AÇIKLAMASI

Diğer yandan Trump, Florida'dan ayrılmadan önce ABD basınından NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Telefon bağlantısı ile programa katılan Donald Trump'a Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması ile ilgili soru soruldu.

ABD'nin seçilmiş başkanı ateşkese dair umutlu olduğunu söyledi. Kendi yönetimine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti.

"ABD yeniden saygı görmeli. Kullandığım birinci kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, ateşkes süreci devam ederi. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar." dedi.

ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti - 5

"DONALD TRUMP ÇİN'E GİDECEK"

ABD basınından Trump-Çin ilişkisine dair yeni bir iddia da ortaya atıldı.

Wall Street Journal Gazetesi'nin haberine göre ABD'nin seçilmiş başkanı, danışmanlarına göreve başladıktan sonra Çin'i ziyaret etmek istediğini söyledi.

Haber göre Trump bu ziyareti görev süresinin ilk 100 gününde gerçekleştirmek istiyor.

Ancak haberde Trump'ın Çin lideri Şi Cinping'i Beyaz Saray'a davet edeceği ve görüşmenin ABD'de gerçekleşebileceği ihtimalinden de bahsediliyor.

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