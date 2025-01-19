ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti

TRUMP'TAN GAZZE AÇIKLAMASI

Diğer yandan Trump, Florida'dan ayrılmadan önce ABD basınından NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.



Telefon bağlantısı ile programa katılan Donald Trump'a Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması ile ilgili soru soruldu.



ABD'nin seçilmiş başkanı ateşkese dair umutlu olduğunu söyledi. Kendi yönetimine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti.



"ABD yeniden saygı görmeli. Kullandığım birinci kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, ateşkes süreci devam ederi. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar." dedi.