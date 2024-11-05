ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık yarışı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süren çekişmeyle birlikte, "salıncak eyalet" olarak adlandırılan 7 eyaletin seçim sonuçlarına bağlı olarak şekilleniyor. Peki, ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri?

ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? - 1

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından yakından takip ediyor. 5 Kasım seçimlerinde hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan hem de Senato ile Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirlenecek. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor.

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ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? - 2

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birlik. Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip. Başka bir deyişle, ABD'de başkanın kim olacağını 337 milyonu aşkın nüfusun yalnızca yüzde 18'ine ev sahipliği yapan eyaletler karar vermiş oluyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? - 3

SALINCAK EYALETLER HANGİLERİ?

2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde. 270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor.

Pensilvanya nüfusu itibarı ile en çok delegeye sahip salıncak eyalet. 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabete sahne oluyor. 2020 seçimlerinde Joe Biden, eyaleti bir puanın biraz üzerinde farkla alarak başkan seçilmişti. 16 delegeye sahip olan Georgia da Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden’ı seçti. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 sandalye ile en az delegeye sahip.


ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? - 4

ABD’de, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemi işliyor. Buna göre her eyaletin belli bir delege sayısı var. O eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday başkanlık seçimini de kazanmış oluyor.

ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? - 5

YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEBİLİYOR

Salıncak eyaletler yıllar içinde değişebiliyor. Örneğin, Florida 1990’lardan 2020’ye kadar salıncak bir eyalet olarak kabul edildi ancak Cumhuriyetçi seçmen kaydının artmasıyla Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri haline geldi.

Bu yıl yakından izlenen eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya, Wisconsin ve Nevada eyaletleriydi. Bu grubun yeni üyesi ise North Carolina. Geleneksel olarak sağa meyilli bir eyalet olmasına rağmen 2008’de Demokrat başkan adayı Barak Obama’nın seçimleri kazanması iki parti arasındaki çekişmeyi açık ara olmaktan çıkartmış durumda. 16 delegeye sahip olan North Carolina 2024 seçimlerinde de Cumhuriyetçiler için garanti görünmüyor.

ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri? - 6

SEÇMENİN ÖNEMSEDİĞİ KONULARDA DEĞİŞEBİLİYOR

Bu yılki seçimlerde salıncak eyaletler kendi aralarında bazı konulara daha farklı tepki veriyor. Sınır eyaletleri Nevada ve Arizona göçmen meselesinde daha duyarlıyken, Michigan’da Biden yönetiminin son bir yıldır sergilediği Gazze politikası öne çıkıyor. Pensilvanya gibi eyaletlerde ise şehirli Cumhuriyetçi kadın seçmenin kürtaj konusunda Demokrat partinin görüşlerine daha yakın olduğu görülüyor. Son seçimlerde Trump’ın sandık sonuçlarında yolsuzluk yapıldığı iddialarına sahne olan Georgia’da seçim güvenliği öne çıkıyor. Kuzey Carolina’da ise son yıllarda Asya ve Latin Amerika kökenli nüfusta keskin bir artış var. Her 5 seçmenden 1’inin Afrika kökenli olduğu eyalette ayrımcılık karşıtı siyaset daha büyük önem kazanıyor.

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