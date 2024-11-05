ABD’de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek: ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık yarışı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süren çekişmeyle birlikte, "salıncak eyalet" olarak adlandırılan 7 eyaletin seçim sonuçlarına bağlı olarak şekilleniyor. Peki, ABD'de kaç eyalet var? Amerika'da salıncak eyaletler hangileri?
ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından yakından takip ediyor. 5 Kasım seçimlerinde hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan hem de Senato ile Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirlenecek. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor.