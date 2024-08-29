ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Arlington'daki askeri mezarlıkta anma törenine katıldı. ABD yasalarına göre seçim kampanyası yapmanın yasak olduğu mezarlıkta Trump'ın ekibi tarafından çekim yapılması ortalığı karıştırdı. Trump'ın ekibinin tüm uyarılara rağmen tören alanına kameralarla giriş yaptığı ve görevlilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Trump'ın kampanya ekibi iddialarla ilgili savunmada bulundu.
YİNE TARTIŞMA YARATTI
ABD'de kasım ayı yaklaşırken seçim yarışı kızışmaya devam ediyor.
İki aday arasındaki fark kapanırken, Cumhuriyetçi parti adayı eski ABD Başkanı Donald Trump yine tartışma yaratacak bir harekette bulundu.