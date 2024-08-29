ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası

ASKERLRİN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Mezarlıkta yakınları gömülü olan bazı kişiler de Trump'ı eleştirdi. Babası da Arlington'daki askeri mezarlıkta gömülü olan emekli general Paul Eaton, "Bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Federal bir tesiste herhangi bir siyasi faaliyette bulunmak tamamen uygunsuzdur. Benim açımdan, askerlerimizin mezarlarının olduğu bir mezarlıkta herhangi bir çıkarcı faaliyette bulunmak ahlaksızlıktır" diye konuştu.