ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Arlington'daki askeri mezarlıkta anma törenine katıldı. ABD yasalarına göre seçim kampanyası yapmanın yasak olduğu mezarlıkta Trump'ın ekibi tarafından çekim yapılması ortalığı karıştırdı. Trump'ın ekibinin tüm uyarılara rağmen tören alanına kameralarla giriş yaptığı ve görevlilerle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Trump'ın kampanya ekibi iddialarla ilgili savunmada bulundu.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 1

YİNE TARTIŞMA YARATTI

ABD'de kasım ayı yaklaşırken seçim yarışı kızışmaya devam ediyor.

İki aday arasındaki fark kapanırken, Cumhuriyetçi parti adayı eski ABD Başkanı Donald Trump yine tartışma yaratacak bir harekette bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 2

YASALARI DİKKATE ALMADI

Trump, 3 yıl önce Afganistan'daki patlamada hayatını kaybeden 13 ABD askerinin mezarının bulunduğu Arlington şehrindeki askeri mezarlıktaki anma törenine katıldı.

Törenden önce Trump'ın ekibine askeri mezarlıkta yasalara göre kampanya faaliyetlerinin yasak olduğu ve sadece anma aktivitelerine izin verildiği iletildi. İddiaya göre Trump bu yasayı dinlemedi.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 3

Afganistan'da ölen askerlerin mezarlarının bulunduğu kısma geçilirken basının ve kameraların buraya alınmayacağı açıklandı.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 4

UYARILARA RAĞMEN ÇEKİM YAPILDI

Ancak iddiaya göre Trump'ın ekibi mezarlık görevlileri ile tartıştı.

Görevlilerin uyarılarına karşın mezarlığa kameralar soktukları ve Trump ile çekim yaptıkları öne sürüldü.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 5

ASKERLRİN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Mezarlıkta yakınları gömülü olan bazı kişiler de Trump'ı eleştirdi. Babası da Arlington'daki askeri mezarlıkta gömülü olan emekli general Paul Eaton, "Bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Federal bir tesiste herhangi bir siyasi faaliyette bulunmak tamamen uygunsuzdur. Benim açımdan, askerlerimizin mezarlarının olduğu bir mezarlıkta herhangi bir çıkarcı faaliyette bulunmak ahlaksızlıktır" diye konuştu.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 6

Trump'ın kampanya ekibi ise iddialarla ilgili savunmada bulunuyor.

Kampanya sözcüsü Steve Cheung mezarlık görevlilerini suçlarken personelin haksız yere fiziksel temas başlattığını öne sürdü.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 7

Ancak görüntülerin Cumhuriyetçi Parti'nin TikTok'taki kampanya hesabından yayınlanması tartışmaları kızıştırdı.

ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası - 8
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