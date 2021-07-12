ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede

ABD’nin Florida eyaletinde yılın ilk 6 ayında, 841 deniz ineğinin, deniz yosunu yataklarının yok oluşu nedeniyle açlıktan öldüğü bildirildi. Bu sayı, deniz ineği ölümlerinde en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 11:57

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede - 1

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede olduğu açıklandı.

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede - 2
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, 1 Ocak’tan bu yana 841 deniz ineğinin deniz yosunu yataklarının yok oluşu nedeniyle açlıktan öldüğünü bildirdi.
ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede - 3

Treasure Coast Palm sitesinin haberine göre, ölen deniz ineklerinin yarısından fazlasının Indian River Lagoon ve çevresindeki Volusia, Indian River, St. Lucie ve Martin kıyılarında, 312’sinin Brevard’da telef olduğu belirtildi.

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede - 4

Florida Balık ve Vahşi Yaşam Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, deniz ineği ölümlerinin çoğunun, deniz yosunlarının büyük bir kısmının Indian River Lagoon’a göç ettiği sıralarda, soğuk aylarda gerçekleştiği ifade edildi.

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede - 5

Açıklamada, deniz ineği ölümlerinde teknelerin de büyük bir etkisi olduğu, teknelerin bu yıl en az 63 deniz ineğinin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

ABD'de yılın ilk 6 ayında ölen deniz ineği sayısı en yüksek seviyede - 6
Ölen deniz ineği sayısı 2013 yılında 830 olarak kaydedilmişti. ​​​​​​​

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