ABD'de yüz binlerce kişi yeni yıla New York Times Meydanı'nda girdi

Başta New Yorklular olmak üzere ABD'deki farklı eyaletlerden ve ABD dışından gelen turistlerden oluşan yüz binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren New York Polis Teşkilatının (NPYD) kurduğu kontrol noktalarından tek tek aranarak içeri alındı.



Polis, kutlamaya gelenlerin yanında şemsiye, sırt çantası, alkol ve büyük paketlerin taşınmasına izin vermezken, olası terör tehdidine karşı da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.