ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 23. yılında New York'ta anma töreni düzenlendi
ABD'de tarihinde en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılında, kurbanlar New York’ta düzenlenen törende anıldı.
Eski Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu alandaki törende ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı başkan adayı JD Vance, New York Senatörü Chuch Schumer ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg hazır bulundu.