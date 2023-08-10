ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz
Temmuz ayının tüm zamanların en sıcak ayı olarak kaydedildiği bir dönemde, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kenti, 31 gün boyunca 43 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla adeta "cehennem"e döndü. Termal kameraların çektiği fotoğraflarda, kentteki aşırı sıcakların vahşi etkileri görüldü. Beton yüzeylerin 66 dereceye kadar ısındığı, insanların vücut sıcaklıklarının 41 dereceye ulaştığı ve evsizlerin 62 derecelik yüzeylerle çevrili bir alanda yaşadığı ortaya çıkarken, sağlık uzmanları insan beyninin bu yükseklikteki sıcaklıklara dayanamyacağını söyledi. Bölgede şimdiye kadar sıcaklığa bağlı 39 ölüm bildirilirken, yüzlerce diğer ölümün ise sıcaklıkla bağlantısı araştırılıyor.
Dünya, geçen temmuz ayında tüm zamanların en sıcak ayını yaşarken, ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletine bağlı Phoenix kenti 31 gün boyunca 43 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla 1974 yılındaki sıcak hava dalgası rekorunu kırdı.
104 Fahrenheit: 40 Celcius