ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz

MUSON YAĞMURLARI BU YIL GELMEDİ

Yolda tişörtsüz ve bir şişe suyla yürüyen adamın vücut sıcaklığı ise 40 derece olarak ölçüldü.

Diğer taraftan, tarihsel olarak Phoenix sakinlerinin ve bitki örtüsünün serinlemesine yardımcı olan yaz muson yağmurları bu yıl yetersiz kaldı ve kaktüsler bile hasar görmeye başladı.

105 Fahrenheit: 40 Celcius