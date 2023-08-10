ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz

Temmuz ayının tüm zamanların en sıcak ayı olarak kaydedildiği bir dönemde, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kenti, 31 gün boyunca 43 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla adeta "cehennem"e döndü. Termal kameraların çektiği fotoğraflarda, kentteki aşırı sıcakların vahşi etkileri görüldü. Beton yüzeylerin 66 dereceye kadar ısındığı, insanların vücut sıcaklıklarının 41 dereceye ulaştığı ve evsizlerin 62 derecelik yüzeylerle çevrili bir alanda yaşadığı ortaya çıkarken, sağlık uzmanları insan beyninin bu yükseklikteki sıcaklıklara dayanamyacağını söyledi. Bölgede şimdiye kadar sıcaklığa bağlı 39 ölüm bildirilirken, yüzlerce diğer ölümün ise sıcaklıkla bağlantısı araştırılıyor.

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 1

Dünya, geçen temmuz ayında tüm zamanların en sıcak ayını yaşarken, ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletine bağlı Phoenix kenti 31 gün boyunca 43 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla 1974 yılındaki sıcak hava dalgası rekorunu kırdı.

104 Fahrenheit: 40 Celcius

DÜNYA HABERLERİ

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 2

Reuters haber ajansı tarafından termal kamera kullanılarak çekilen fotoğraflarda kentteki aşırı sıcaklar tüm detayları ile ortaya konuldu. 

150 Fahrenheit: 65 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 3

Fotoğraflar, kaldırımdaki betonların 66 dereceye ve açık havada çalışanların vücutlarının 41 dereceye ulaştığını, evsizlerin ise 62 derecelik  sıcak yüzeylerle çevrili bir alanda bulunduğu cehennem sıcağı yaşayan Phoenix'i gösterdi.

141 Fahrenheit: 60 derece

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 4

Phonex’in en gözde mekanlarından biri olan Çöl Botanik Bahçesi'nde 26 Temmuz sabah 10'dan önce termometreler 44 dereceyi gösterdi, ancak bir Saguaro kaktüsü yüzey sıcaklığını 49 derece olarak kaydetti. 

120 Fahrenheit: 49 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 5

MUSON YAĞMURLARI BU YIL GELMEDİ

Yolda tişörtsüz ve bir şişe suyla yürüyen adamın vücut sıcaklığı ise 40 derece olarak ölçüldü. 

Diğer taraftan, tarihsel olarak Phoenix sakinlerinin ve bitki örtüsünün serinlemesine yardımcı olan yaz muson yağmurları bu yıl yetersiz kaldı ve kaktüsler bile hasar görmeye başladı.

105 Fahrenheit: 40 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 6

Sağlık çalışanları ise hastanelerin sıcak çarpmasından muzdarip, bazen hayati tehlike arz eden hastalarla dolup taştığını açıkladı. 

121 Fahrenheit: 50 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 7

"BEYNİNİNİZ BU SICAKLIĞA DAYANAMAZ"

Phoenix'teki Valleywise Health'ten Dr. Frank LoVecchio, “Vücut sıcaklığı 43 dereceyi bulan hastalarımız oldu. Beyniniz bu sıcaklığa uzun süre dayanamaz” diye konuştu. LoVecchio, hastaların sıcaklıklarını mümkün olduğunca çabuk düşürmek için buzlu bir bulamacın içine konulduğunu söyledi.

65,5 Fahrenheit: 18 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 8

Phoenix’te 26 Temmuz’da öğle saatlerinde ise  termometreler 42 dereceyi gösterdi. Ancak yüzey sıcaklığı 65 derece olarak ölçüldü. Su içen bir inşaat işçisinin vücut sıcaklığının ise 40 dereceye ulaştığı görüldü.

105 Fahrenheit: 40 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 9

Öte yandan, Arizona'nın başkenti Phoenix şu anda 1,6 milyon nüfusa sahip ve ABD’nin en kalabalık 5. şehri. Phoenix 150 yıl önce, toprağı verimli hale getirmek için sulama kanalları inşa eden öncülerin gelişiyle canlandı.

150 Fahrenheit: 65 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 10

ABD'nin güneybatısından kuzey Meksika'ya kadar uzanan Sonoran Çölü'ndeki konumuna rağmen Phoenix, yıl boyunca güneşin ve koyu sarı dağ fonunun cazibesine kapılan emekliler için gözde bir yer haline geldi.

88,2 Fahreneit: 31 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 11

Kentte, parası olanlar klima ile serinleyebiliyor. Öğleden sonra erken saatlerde Chase Field'da bir Major League Beyzbol maçı oynanıyor, burada açılır kapanır bir çatı ve klima stadyumu 18 derecede serin tutuyor.

64,5 Fahrenheit: 18 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 12

EVSİZLERİN ŞANSI ÇOK AZ

Ancak Phoenix'in evsiz nüfusu için böyle bir soluklanma imkanı yok.

Saat 15:30 sularında eski  bir mikrodalga fırının üzerinde oturan evsiz bir adam ısıya duyarlı kamera tarafından görüntülendi ve etrafındaki yüzey sıcaklığı 61 derece olduğu görüldü. 

143 Fahrenheit: 61 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 13

Dr. LoVecchio, " Sıcaklıktan koma halinde gelen hastalarımızın yaklaşık yarısı evsiz.Bazen insanlar kavurucu kaldırımlarda bayılıyor ve vücutlarında ciddi yanıklar oluşuyor.” dedi.

104 Fahrenheit: 40 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 14

Bununla birlikte, günlerce süren amansız sıcaklar ve 32 derecede kalan akşamlar nedeniyle evsizlerin iyileşme ve su içme şansı çok az. Sıcak aynı zamanda diyabet, akciğer hastalığı ve kalp sorunları gibi durumları da kötüleştiriyor. Bazıları da hafıza kaybı ve bilişsel gerileme yaşıyor.

117 Fahrenheit: 47 Celcius

ABD'deki cehennem sıcağı termal kamerada: İnsan beyni buna dayanamaz - 15

39 ÖLÜM KAYDEDİLDİ

Phoenix'in bulunduğu Maricopa County, Temmuz ayı sonu itibariyle sıcaklığa bağlı 39 ölüm bildirdi. 300'den fazla ölüm vakasının da sıcaklığa bağlı olup olmadığı araştırılıyor.

121 Fahrenheit: 49 Celcius

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