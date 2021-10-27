ABD’deki hayvanat bahçelerinde corona virüs alarmı: Delta varyantı aslanları vurdu

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 17:24
ABD'de, Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki tümü 1 ile 9 yaşları arasında olan 11 aslan, burun sürüntüleriyle test edildi . ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından Covid-19’un Delta varyantına yakalandıkları doğrulandı.
Hayvanat bahçesinin yaşam bilimlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Brian Aucone, "Ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde Covid-19’a yakalanan çok sayıda büyük kedi oldu, bunlara iki kaplanımız Yuri ve Nikita da dahil.
Neyse ki, büyük çoğunluk tamamen iyileşti ve iyi tarafı, hayvanlarımızı tedavi etmek için yararlanabileceğimiz yerleşik bir bilgi tabanı var. Büyük kedilerindeki Covid-19 vakalarını tedavi eden diğer hayvanat bahçeleriyle temas halindeyiz” dedi.
Denver Hayvanat Bahçesi iki aslan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. İlki 6 yaşında dört erkek kardeşten, ikincisi ise üç erkek (1 ile 5 yaş arası) ve dört dişinin(1 ila 5 yaş arası) yer aldığı bir aile grubundan oluşuyor.
Bununla birlikte, Aucone aslanların davranışlarını ve semptomlarını izleyeceğini sözlerine ekledi.
Hogle Hayvanat Bahçesi ise beş Afrika aslanından dördünün bpozitif test etmesi nedeniyle aslan popülasyonunda küçük bir Covid-19 salgınıyla uğraşıyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, aslanların virüsü nasıl kaptığını bilmediklerini söyledi.
Kurumdan yapılan açıklamada, "UHZ personelinin, hayvanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliği birincil endişemiz olmaya devam ediyor. Sıkı bir hayvan bakımı Covid-19 güvenlik planı oluşturduk” denildi.
Öte yandan, Cornell Üniversitesi Veterinerlik Koleji'ne göre, büyük kediler Covid-19’a hafif duyarlı görünüyor. Ancak, hastalığın aslan ve kaplanlarda nasıl seyrettiğine dair çalışmalar hala yetersiz.
Temmuz ayında yapılan bir araştırma, ev kedilerinin corona virüs enfeksiyonuna köpeklerden daha duyarlı olduğunu buldu.
Temmuz ayında, ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise,Michigan’daki at kuyruklu geyik popülasyonun yarısından fazlasında Covid-19 teşhis edildiği bildirildi. Uzmanlar, corona virüsün hayvanlar arasında yayılarak mutasyona uğramasından endişe ediyor.