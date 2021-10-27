ABD’deki hayvanat bahçelerinde corona virüs alarmı: Delta varyantı aslanları vurdu

Denver Hayvanat Bahçesi iki aslan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. İlki 6 yaşında dört erkek kardeşten, ikincisi ise üç erkek (1 ile 5 yaş arası) ve dört dişinin(1 ila 5 yaş arası) yer aldığı bir aile grubundan oluşuyor.

Bununla birlikte, Aucone aslanların davranışlarını ve semptomlarını izleyeceğini sözlerine ekledi.