ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya sıçradı

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi.

Kopenhag'da ise göstericiler, siyahiler için adalet isteklerini dile getirdi.

46 yaşındaki George Floyd, 27 mayıs akşamı, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirerek ülkenin dört bir yanında protestolara yol açtı.