ABD’deki kasabada herkes aynı binada yaşıyor

Jenessa Lorenz adlı bir TikTok fenomeni tarafından yayınlanan video ile duyulan binada kasabada yaşayanlar için hemen her şey bulunuyor.

Yaşadığı kasabanın trend olduğunu fark eden Jenessa kasaba ile ilgili yaptığı yayında, "Herkesin aynı binada oturduğu bir kasaba var ve ben şu anda o binada yaşıyorum" diye konuştu.