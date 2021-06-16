ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı

3 KİŞİNİN CESETLERİ ASLA BULUNAMADI

Yaşanan kazada, pilot da dahil olmak üzere dört kişi öldü. Pilotun cesedi bulundu, ancak 2014 yılına kadar devam eden arama çabalarına rağmen üç yolcunun cesetleri asla bulunamadı.