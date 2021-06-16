ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı

ABD’nin California eyaletinde yaşanan şiddetli kuraklık, 60 yıldır devam eden bir gizemin çözülmesine yardımcı oldu. Sacramento yakınlarındaki Folsom Gölü'nde çalışan bir su altı araştırma şirketi, gölün en derin noktalarından birinde bir uçağın kalıntılarını buldu. Söz konusu kalıntılar, 1965 yılbaşında kaybolan “Piper Comanche 250” ile eşleşti.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 16.06.2021 - 16:00

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 1

ABD’nin California eyaletinde son haftalarda yaşanan şiddetli kuraklık, yaklaşık 60 yıl önce yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı.

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 2

3 KİŞİNİN CESETLERİ ASLA BULUNAMADI

Yaşanan kazada, pilot da dahil olmak üzere dört kişi öldü. Pilotun cesedi bulundu, ancak 2014 yılına kadar devam eden arama çabalarına rağmen üç yolcunun cesetleri asla bulunamadı.

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 3

SONAR CİHAZIYLA KEŞFEDİLDİ

Seafloor Systems adlı şirket, uçağın kalıntılarını bir sonar cihazıyla keşfetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tyler Atkinson,  “Normal olmayan bir şey gördüm” dedi. Ardından, daha yakından yapılan bir inceleme, Atkinson’ın dikkatini çeken nesnelerin bir uçağın parçaları olduğunu ortaya çıkardı. 

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 4

EYALET GENELİNDE KURAKLIK NEDENİYLE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Folsom Gölü'nün su seviyesi, eyalet çapındaki şiddetli kuraklık nedeniyle şu anda normal kapasitenin yüzde 38’inde bulunuyor. Geçen hafta, California Valisi Gavin Newsom, gölü çevreleyen üç ilçe de dahil olmak üzere eyaletin 58 ilçesinin 41'inde kuraklık acil durumu ilan etti.

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 5

CALIFORNIA VALİSİ'NDEN 2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE ÇAĞRISI

Öte yandan, Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 6

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.

ABD’deki şiddetli kuraklık 1965 yılında yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı - 7
Araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların Güneybatı Amerika'yı on yıllarca sürecek bir "mega kuraklığa" ittiğini ve bu durumun göl ve nehir seviyelerinde, kar ve yeraltı sularında düşüşe neden olduğunu vurguladı.

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