ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev

“Hareket ettikleri her adımda, her on santimde, başka bir takılma, başka bir tehlike ve hatta dalgıçların yaralanma olasılığı var. Bu yüzden uçağın içinde son derece dikkatli olmaları gerekiyor” diyen Hendrick, nehirdeki yakıt ve enkazdan kaynaklanan kirlenme riskleri konusunda da uyarıda bulundu.

Hendrick, uçak emniyet kemerlerinin, araba emniyet kemerlerinden farklı olarak, omuz kayışları olmayan kucak kemerleri olduğunu, bu nedenle “cesetlerin hala koltuklarında olmayabileceğini” belirtti.