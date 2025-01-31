ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında, American Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Balck Hawl (Kara Şahin) askeri helikopterinin çarpışması sonucu büyük bir facia yaşandı. 67 kişinin öldüğü kaza için 300'den fazla ilk müdahale ekibi, buz gibi Potomac Nehri'nde zorlu bir kurtarma görevi üstlendi. Jet yakıtı kokusundan midesi bulanan dalgıçlar, kurbanları sudan çıkarırken cesetlerin parçalandığını gördü. Dalgıçlar yoğun çamur ve sıfıra yakın görüş mesafesi nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya.

ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev - 1

ABD’yi sarsan uçak kazasında arama kurtarma çalışmaları zorlu koşullar altında devam ediyor.

Washington yolundaki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, American Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Balck Hawl (Kara Şahin) askeri helikopterinin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetti.

Jet yakıtı kokusundan midesi bulanan dalgıçlar, kurbanları sudan çıkarırken cesetlerin parçalandığını gördü. Bir yangın teknesinin güvertesinde ise kan biriktiği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev - 2

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA YAKIN

Uzmanlar, Washington DC'de çarpışan uçağın kurbanlarını kurtarmak için çalışan dalgıçların, uçağın sadece birkaç metre su üzerinde durmasına rağmen yoğun çamur ve sıfıra yakın görüş mesafesi nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, Kansas Wichita'dan 64 yolcu taşıyan bir uçağın üç askeri taşıyan bir ABD Ordusu helikopteriyle çarpışmasının ardından en az 14 kişinin hala kayıp olduğunu ve onlarca cesedin çıkarıldığını söyledi.

ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev - 3

EMNİYET KEMERİ AYRINTISI

New York merkezli bir dalgıç ve kurtarma personeli programı olan Lifeguard Systems'in kurucusu ve kurtarma eğitmeni Butch Hendrick'e göre, gövde sadece birkaç metre suda dursa da koşullar kurtarma işlemini zahmetli bir şekilde zorlaştırıyor.

CNN International’a konuşan Hendrick, “Çamur yoğun bir sorun haline geliyor. Görüş mesafesinin çok düşük olması, dalgıçların hava aracını hissederek geçmeleri anlamına geliyor, tıpkı kabartma yazıyla okumak gibi. Ve şimdi parçalanmış bir gövdeyle uğraşıyorlar” dedi.

ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev - 4

“Hareket ettikleri her adımda, her on santimde, başka bir takılma, başka bir tehlike ve hatta dalgıçların yaralanma olasılığı var. Bu yüzden uçağın içinde son derece dikkatli olmaları gerekiyor” diyen Hendrick, nehirdeki yakıt ve enkazdan kaynaklanan kirlenme riskleri konusunda da uyarıda bulundu.

Hendrick, uçak emniyet kemerlerinin, araba emniyet kemerlerinden farklı olarak, omuz kayışları olmayan kucak kemerleri olduğunu, bu nedenle “cesetlerin hala koltuklarında olmayabileceğini” belirtti. 

ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev - 5
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