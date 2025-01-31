ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA YAKIN

Uzmanlar, Washington DC'de çarpışan uçağın kurbanlarını kurtarmak için çalışan dalgıçların, uçağın sadece birkaç metre su üzerinde durmasına rağmen yoğun çamur ve sıfıra yakın görüş mesafesi nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, Kansas Wichita'dan 64 yolcu taşıyan bir uçağın üç askeri taşıyan bir ABD Ordusu helikopteriyle çarpışmasının ardından en az 14 kişinin hala kayıp olduğunu ve onlarca cesedin çıkarıldığını söyledi.