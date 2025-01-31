ABD’deki uçak kazasında cesetler parçalandı: Çamur ve jet yakıtı dolu nehirde dalgıçlar için zorlu görev
ABD’nin başkenti Washington yakınlarında, American Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Balck Hawl (Kara Şahin) askeri helikopterinin çarpışması sonucu büyük bir facia yaşandı. 67 kişinin öldüğü kaza için 300'den fazla ilk müdahale ekibi, buz gibi Potomac Nehri'nde zorlu bir kurtarma görevi üstlendi. Jet yakıtı kokusundan midesi bulanan dalgıçlar, kurbanları sudan çıkarırken cesetlerin parçalandığını gördü. Dalgıçlar yoğun çamur ve sıfıra yakın görüş mesafesi nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya.
ABD’yi sarsan uçak kazasında arama kurtarma çalışmaları zorlu koşullar altında devam ediyor.
Washington yolundaki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, American Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Balck Hawl (Kara Şahin) askeri helikopterinin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetti.
Jet yakıtı kokusundan midesi bulanan dalgıçlar, kurbanları sudan çıkarırken cesetlerin parçalandığını gördü. Bir yangın teknesinin güvertesinde ise kan biriktiği belirtildi.