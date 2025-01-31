ABD’deki uçak kazasının ön raporu açıklandı: 4 kişinin işini 2 kişi yapıyormuş! 24 saat önce acil iniş olmuş!
ABD’de Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Kara Şahin askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişinin ölümüne yol açan facianın yankıları sürüyor. Amerikan basını, kazanın ön raporuna ulaştı. Rapora göre Reagan Ulusal Havaalanı'nda yeterli personel yoktu ve 4 kişinin işini 2 kişi yapıyordu. Ayrıca helikopter kontrolörü pozisyonu, kazadan önce yerel kontrolörünkiyle birleştirildi. Bir diğer dikkat çeken nokta ise kazadan 24 saat önce başka bir kazanın kıyısından dönülmüş olmasıydı. İşte rapora ilişkin tüm ayrıntılar... (Haber: Derya Doğan)
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında American Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Kara Şahin helikopterinin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetti.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA), başkent Washington yakınlarında yaşanan kaza ile ilgili hazırladığı ön güvenlik raporunda, Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesinde yeterli personel olmadığı belirtildi.
Amerikan Washington Post gazetesine açıklanan rapora göre, çarpışma sırasında havaalanının kontrol kulesinde, dört kişinin işini iki kişi yapıyordu.
Reagan Ulusal Hava Trafik Kontrolörü İşgücü Planı'nın Kongre'ye sunduğu son verilere göre, Eylül 2023 itibarıyla sadece 19 tam sertifikalı kontrolörle uzun yıllardır personel yetersizliği çekiyor. Bu rakam, 30 olan hedefin çok altında.