ABD’deki uçak kazasının ön raporu açıklandı: 4 kişinin işini 2 kişi yapıyormuş! 24 saat önce acil iniş olmuş!

GÖREVLER BİRLEŞTİRİLDİ

Rapora göre, kontrol kulesindeki personel sayısı, günün saatine ya da günde ortalama 100'den fazla helikopterin gelen ve giden havayolu uçuşları hesaba katıldığında, Washington DC üzerindeki hava trafiği miktarına göre “normal” değildi.

Her gün hava trafik müdürlerine ve federal ulaştırma yetkililerine dağıtılan hava trafik güvenliği raporuna göre çarşamba gecesi görev başında beş kontrolör ve bir stajyer kontrolör vardı. Ayrıca bir süpervizör ve bir de eğitimde olan süpervizör vardı.

Rapora göre, çarşamba akşamı helikopter kontrolörü pozisyonu, kazadan önce yerel kontrolörünkiyle birleştirildi.

Bu değişikliğin ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi ancak ancak nöbetçi amirin “takdirine bağlı olarak birleştirilebileceği” kaydedildi.

Bu rollerin ikiye katlanması, özellikle de hava sahası yoğunsa, bir hava trafik kontrolörü için zorluklar yaratabilir. Uzmanlara göre bu roller farklı radyo frekansları kullanır ve uçak pilotları ile helikopter pilotları, kule ile irtibat halinde olsalar bile birbirlerini duyamazlar.