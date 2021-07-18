ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Californiya eyaleti yangına teslim. Nevada sınırıda 82 kilometrekarelik bir alan yanıyor. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

NTV Haber 18.07.2021 - 21:46

ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 1
Amerika Birleşik Devletleri alev alev. Tahoe Gölü'nün güneyinde, 4 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın aniden büyüdü. Alevler, rüzgarın etkisiyle 82 kilometrekarelik bir alana yayıldı.
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 2
Yangın, Californiya-Nevada sınırındaki Markleeville'i tehdit ediyor. Bölgede üç ev küle döndü.
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 3
Karayoluna da sıçrayan alevler Alpine County Havaalanına doğru ilerliyor.
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 4
165 kilometre çapındaki bütün yerleşim yerlerine tahliye emri gönderildi. Bölgede düzenlenen dağ bisikleti etkinliği de iptal edildi. Bisikletçiler kasabalarda mahsur kaldı.
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 5
Oregon'un güneyinde çıkan yangın da 200'e yakın ev ve kulübeyi küle çevirdi. Yangın 44 kilometrekarelik bir alanda etkili oluyor.
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 6
Amerika Birleşik Devletleri'nde halen 70 büyük orman yangını var. Toplam yaklayık 4 bin 300 kilometrekarelik alan yanıyor.
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 7
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 8
ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı - 9

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