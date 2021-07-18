ABD'deki yangın 82 kilometreye yayıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Californiya eyaleti yangına teslim. Nevada sınırıda 82 kilometrekarelik bir alan yanıyor. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri alev alev. Tahoe Gölü'nün güneyinde, 4 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın aniden büyüdü. Alevler, rüzgarın etkisiyle 82 kilometrekarelik bir alana yayıldı. Yangın, Californiya-Nevada sınırındaki Markleeville'i tehdit ediyor. Bölgede üç ev küle döndü. Karayoluna da sıçrayan alevler Alpine County Havaalanına doğru ilerliyor. 165 kilometre çapındaki bütün yerleşim yerlerine tahliye emri gönderildi. Bölgede düzenlenen dağ bisikleti etkinliği de iptal edildi. Bisikletçiler kasabalarda mahsur kaldı. Oregon'un güneyinde çıkan yangın da 200'e yakın ev ve kulübeyi küle çevirdi. Yangın 44 kilometrekarelik bir alanda etkili oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde halen 70 büyük orman yangını var. Toplam yaklayık 4 bin 300 kilometrekarelik alan yanıyor.