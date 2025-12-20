ABD'den 20 yıllık Gazze planı. Kıyılar ticarileşecek, halk nerede yaşayacak?

Proje maliyetinin hangi ülkeler ya da şirketlerin finanse edeceği ayrıntısı yok. Ayrıca, İsrail soykırımı nedeniyle yerlerinden edilen 2 milyon Filistin'in tam olarak nerede yaşayacağına dair bir bilgi de içermiyor.

Wall Street Journal, "Gündoğumu Projesi" isimli taslak planın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır gibi Arap ülkelerine sunulduğunu ileri sürdü.