ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz"

ABD'de Başkan Seçilen Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, "20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Gazze'deki rehineler salıverilmeli. Yoksa güzel bir gün olmaz." dedi.

Abu Dabi'de bir konferans sırasında konuşan Witkoff, "Trump göreve başlamadan Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.