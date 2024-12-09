ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz"
Suriye'de Esad Rejiminin yıkılmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi. ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelecek yeni başkan Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi, rehinelerin serbest bırakılması için üstü kapalı tehditte bulundu. Hamas'ın elinde kalan rehine sayısı netleşirken, tarafların 60 günlük bir ateşkese yakın olduğu bildiriliyor.
ABD'de Başkan Seçilen Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, "20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Gazze'deki rehineler salıverilmeli. Yoksa güzel bir gün olmaz." dedi.
Abu Dabi'de bir konferans sırasında konuşan Witkoff, "Trump göreve başlamadan Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.