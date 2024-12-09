ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz"

Suriye'de Esad Rejiminin yıkılmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi. ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelecek yeni başkan Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi, rehinelerin serbest bırakılması için üstü kapalı tehditte bulundu. Hamas'ın elinde kalan rehine sayısı netleşirken, tarafların 60 günlük bir ateşkese yakın olduğu bildiriliyor.

ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz" - 1

ABD'de Başkan Seçilen Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, "20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Gazze'deki rehineler salıverilmeli. Yoksa güzel bir gün olmaz." dedi.

Abu Dabi'de bir konferans sırasında konuşan Witkoff, "Trump göreve başlamadan Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz" - 2

TRUMP DA TEHDİT ETMİŞTİ

Trump geçtiğimiz günlerde, 20 Ocak'a kadar rehineler serbest bırakılmazsa Ortadoğu'yu cehenneme çevireceği tehdidinde bulunmuştu,

ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz" - 3

İKİ AYLIK ATEŞKES

İsrail Medyası ise tarafların Gazze'de iki aylık ateşkes anlaşmasına yakın olduğunu aktardı.

Kahire'deki Hamas heyetinin, Mısır istihbaratı ile görüştüğü bildirildi.

ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz" - 4

HASTA VE YARALI REHİNELER SERBEST KALACAK

Anlaşma çerçevesinde öncelilkle kadınlar, hasta ve yaralı rehinelerin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail medyası ateşkes anlaşmasına hazırlanan Hamas'ın ellerindeki tüm rehinelerin listesini çıkardığını yazdı.

ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz" - 5

HALİHAZIRDA 96 REHİNE VAR

7 Ekim'de 251 kişiyi rehin alan Hamas'ın elinde halihazırda 96 rehine bulunduğu düşünülüyor.

Kasım 2023'teki ateşkes sırasında 109'unun serbest bırakıldığı, sekizinin kurtarıldığı, 38'inin de cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade ediliyor.

ABD'den Gazze tehdidi: "Rehineler bırakılmazsa güzel bir gün olmaz" - 6

"ESAD REJİMİNİN YIKILMASI ANLAŞMAYI KOLAYLAŞTIRACAK"

İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu ise Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının rehine anlaşmasını kolaylaştıracağını öne sürdü.

İsraili Dışişleri Bakanı ise dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. "İyimser olabiliriz" ifadesini kullanan Bakan henüz sonuca varmadık diye ekledi.

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