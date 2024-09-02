ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil!

Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze'de ateşkese yönelik son teklifini hazırlıyor. Pazarlığa açık olmayacağı kaydedilen teklif bir kez daha reddedilirse, ABD hükümeti müzakerelerden çekilebilir. Gazze'de aralarında ABD pasaportu olan Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 İsrailli rehinenin cesedine ulaşılmasının ateşkes üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor. Rehine aileleri aylardır Netanyahu'yu, sevdiklerini eve getirecek bir anlaşmadan ziyade kendi siyasi çıkarlarını ve Hamas'a karşı zaferini önceliklendirmekle suçluyor.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 1

NETANYAHU ZOR DURUMDA

Geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerden altısının cenazesine ulaşıldığı açıklandı.

Bu durum İsrail'de yüz binlerce kişiyi harekete geçerdi. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlendi.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 2

Ateşkes anlaşmasına kendi siyasi çıkarları için engel olmakla suçlanan Netanyahu halkı tarafından protesto ediliyor.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 3

SON TEKLİF HAZIRLANIYOR

Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre Biden yönetimi, Mısır ve Katar'la birlikte yaptığı çalışmaları yoğunlaştırarak Gazze'de ateşkese yönelik son teklifini hazırlıyor.

Bu teklifin "tamam ya da devam" teklifi olacağı öne sürülüyor.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 4

WASHINGTON ARADAN ÇEKİLEBİLİR

Tarafların pazarlık yapmasına imkan tanınmayacak bu plan da reddedilirse Washington aradan çekilebilir.

Üst düzey bir yetkilinin, "Sürekli böyle bir müzakere yürütemezsiniz. Bu süreç bir noktada bitmeli" dediği aktarıldı.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 5

ANLAŞMADA İLERLEME BEKLENİYOR

Amerikalı yetkililer, Başkan Joe Biden'ın aylardır süren çabalarının sonuç vermesine duyulan ihtiyacın, aralarında ABD pasaportuna sahip Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 İsrailli rehinenin cesedinin dün bulunmasıyla birlikte arttığını dile getiriyor.

Rehinelerin cesetlerinin bulunmasının, taraflara sunulacak son teklifin kabulüne engel oluşturması değil kolaylık sağlaması bekleniyor.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 6

REHİNELER NASIL ÖLDÜ?

Tel Aviv, rehinelerin bulunmadan kısa bir süre önce katledildiğini savunurken Hamas, esirlerin İsrail bombardımanı sonucu öldürüldüğünü iddia ediyor.

Üst düzey yönetim yetkilisi, ABD'nin de benzer bir değerlendirmede bulunduğunu, altı rehinenin de kısa bir süre önce başlarından vurularak infaz edildiğine inandığını söyledi.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 7

NETANYAHU ÜZERİNDEKİ BASKI BÜYÜYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu, rehinelerin ailelerinin öfkesi ve artan baskı karşsıında gittikçe daha da zorlaşan bir siyasi ikilemde kalıyor. Aileler, Netanyahu'nun ulusa hitap etmesini talep ediyor.

ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil! - 8

İSRAİL HÜKÜMETİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI

İsrail'in en büyük işçi sendikası, genel grev çağrısında bulundu. Sendika, Netanyahu kalan rehineleri geri getirmek için Hamas ile bir anlaşma yapmayı kabul edene kadar grevi sürdürmekle tehdit etti.

Rehinelerin aileleri aylardır Netanyahu'yu, sevdiklerini eve getirecek bir anlaşmadan ziyade kendi siyasi çıkarlarını ve Hamas'a karşı zaferini önceliklendirmekle suçluyor.

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