ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil!

İSRAİL HÜKÜMETİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI

İsrail'in en büyük işçi sendikası, genel grev çağrısında bulundu. Sendika, Netanyahu kalan rehineleri geri getirmek için Hamas ile bir anlaşma yapmayı kabul edene kadar grevi sürdürmekle tehdit etti.

Rehinelerin aileleri aylardır Netanyahu'yu, sevdiklerini eve getirecek bir anlaşmadan ziyade kendi siyasi çıkarlarını ve Hamas'a karşı zaferini önceliklendirmekle suçluyor.