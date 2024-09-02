ABD'den Gazze'de ateşkes için son teklif: Müzakereye açık değil!
Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze'de ateşkese yönelik son teklifini hazırlıyor. Pazarlığa açık olmayacağı kaydedilen teklif bir kez daha reddedilirse, ABD hükümeti müzakerelerden çekilebilir. Gazze'de aralarında ABD pasaportu olan Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 İsrailli rehinenin cesedine ulaşılmasının ateşkes üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor. Rehine aileleri aylardır Netanyahu'yu, sevdiklerini eve getirecek bir anlaşmadan ziyade kendi siyasi çıkarlarını ve Hamas'a karşı zaferini önceliklendirmekle suçluyor.
NETANYAHU ZOR DURUMDA
Geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerden altısının cenazesine ulaşıldığı açıklandı.
Bu durum İsrail'de yüz binlerce kişiyi harekete geçerdi. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlendi.