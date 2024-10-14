ABD'den İsrail'e füze kalkanı (THAAD füzesinin özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?
İsrail'in İran' a yönelik füze saldırısına misillemesi beklenirken, ABD yönetimi İsrail'e gelişmiş hava savunma sistemi gönderileceğini açıkladı.
Açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Kısa adı "THAAD" olan yüksek irtifa bölge hava savunma sistemine ait bir batarya ile gerekli personelin İsrail'de konuşlandırılacağı belirtildi. Bu adımın İran'ın saldırısı sonrası İsrail'in savunmasını güçlendireceği açıklandı.
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