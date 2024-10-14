ABD'den İsrail'e füze kalkanı (THAAD füzesinin özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?

İsrail'in İran' a yönelik füze saldırısına misillemesi beklenirken, ABD yönetimi İsrail'e gelişmiş hava savunma sistemi gönderileceğini açıkladı.

ABD'den İsrail'e füze kalkanı (THAAD füzesinin özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? - 1

Açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.  Kısa adı "THAAD" olan yüksek irtifa bölge hava savunma sistemine ait bir batarya ile gerekli personelin İsrail'de konuşlandırılacağı belirtildi. Bu adımın İran'ın saldırısı sonrası İsrail'in savunmasını güçlendireceği açıklandı.

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ABD'den İsrail'e füze kalkanı (THAAD füzesinin özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? - 2

Sistem, ABD'nin elindeki en güçlü hava savunma sistemi olarak biliniyor. Balistik füzelere karşı da savunma sağlayan sistem ABD tarafından daha önce Kuzey Kore'ye karşı Güney Kore'de konuşlandırılmıştı.

ABD'den İsrail'e füze kalkanı (THAAD füzesinin özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? - 3

THAAD FÜZESİ MENZİLİ VE ÖZELLİKLERİ?

Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD), kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri, terminal safhasında (iniş veya yeniden giriş) vurmak için tasarlanmış bir Amerikan anti-balistik füze savunma sistemidir. THAAD, yaklaşan füzeyi vurmak için savaş başlığı taşımak yerine çarpma anındaki kinetik enerjisini kullanır.

THAAD füzesi, menzil olarak sadece 200 kilometrede etkili, ancak 150 kilometre irtifa değeriyle çok az anti-balistik füzenin sahip olduğu bir kabiliyete sahip ve menzili 3 bin kilometre olan balistik füzelere (kısa menzilli balistik füze [SRBM]+orta menzilli balistik füze [MRBM]) karşı da etkilidir.

ABD'den İsrail'e füze kalkanı (THAAD füzesinin özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? - 4

THAAD FÜZESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Başlangıçta bir ABD Ordusu programı olan THAAD, daha sonra Füze Savunma Ajansı'nın sorumluluğu altına girdi. Donanmanın da benzer bir programı olan, karada konuşlu bileşeni de bulunan deniz tabanlı Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi bulunmaktadır ("Aegis Ashore").

THAAD'ın başlangıçta 2012'de konuşlandırılması planlanmıştı, ancak ilk konuşlanma Mayıs 2008'de gerçekleşti. THAAD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Romanya ve Güney Kore'de konuşlandırılmıştır.

17 Ocak 2022'de THAAD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gelen bir düşman orta menzilli balistik füzesini operasyonel olarak ilk kez durdurdu.

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