ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli bilgisayar korsanı "Rim Jong Hyok" hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını finanse eden yasa dışı gelir kaynaklarını kesmeye yönelik bir hamle olarak bu kararın alındığı belirtildi.

ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül - 1

ABD’den Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programını finanse etmesine imkan sağlayan yasa dışı gelir kaynaklarını kesmeye yönelik yeni bir hamle geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, internet aracılığıyla ülkenin kamu kuruluşlarını hedef alan ve Kuzey Kore istihbaratı adına çalışan Andariel adlı siber grupla bağlantısı bulunan "Rim Jong Hyok" isimli bilgisayar korsanı hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

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ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül - 2

Kararın Kuzey Kore'nin, ABD’nin kritik altyapısına yönelik kötü niyetli siber faaliyetlerini ve yasa dışı gelir elde etme kabiliyetini sekteye uğratma amacıyla alındığı belirtildi.

ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül - 3

ADALET İÇİN ÖDÜL PROGRAMI

Açıklamada, "Rim Jong Hyok, Andariel veya onlarla ilişkili kişi ve kuruluşların kötü niyetli siber faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan herkesi 'Rewards for Justice' (Adalet İçin Ödül Programı ) yetkilileri ile iletişime geçmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Adalet için Ödül Programı (RFJ), teröristlerin, terörizm finansörlerinin, suç gruplarının ve iş birlikçilerinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgilerin, ödül karşılığında ABD güvenlik birimleri ile paylaşılmasını teşvik eden bir hükümet programı olarak biliniyor.

ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül - 4

DAHA ÖNCE HASTANEYE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Rim Jong Hyok'un ABD'deki bilgisayar ağlarına erişim sağlamak ve kara para aklamakla suçlandığı aktarıldı. Rim'in suçlandığı olaylarından birinin, Mayıs 2021'de Kansas merkezli bir hastaneye yapılan ve fidye ödenmesiyle sonuçlanan bir siber saldırı olduğu belirtildi.

Hastanenin ödemeyi Bitcoin ile yaptığı, paranın Çin bankasına transfer edildiği ve daha sonra Çin'in Dandong kentinde, şehri Kuzey Kore'nin Sinuiju kentine bağlayan Çin-Kore Dostluk Köprüsü'nün yanındaki bir ATM'den çekildiği aktarıldı.

ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül - 5

NASA VE HAVA ÜSSLERİNİ DE HEDEF ALDILAR

ABD, İngiltere ve Güney Kore'nin ortak bildirisine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, nükleer silah programını desteklemek için küresel bir siber casusluk kampanyası yürütüyor.

Korsanlar, savunma ve mühendislik şirketlerinin bilgisayar sistemlerini hedef alırken, Japonya ve Hindistan da dahil çeşitli sektörlere tehdit oluşturuyor.

ABD'de, NASA, Randolph Hava Kuvvetleri Üssü ve Robins Hava Kuvvetleri Üssü'nün hedef alındığı belirtiliyor. Ayrıca, bu korsanlar fidye yazılımları kullanarak ABD'deki hastaneleri hedef almış olabilir.

Siber güvenlik araştırmacıları, bu korsanların Kuzey Kore'nin "Keşif Genel Bürosu" olarak bilinen istihbarat teşkilatının bir parçası olduğu düşünüyor.

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