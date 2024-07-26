ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli bilgisayar korsanı "Rim Jong Hyok" hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını finanse eden yasa dışı gelir kaynaklarını kesmeye yönelik bir hamle olarak bu kararın alındığı belirtildi.
ABD’den Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programını finanse etmesine imkan sağlayan yasa dışı gelir kaynaklarını kesmeye yönelik yeni bir hamle geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, internet aracılığıyla ülkenin kamu kuruluşlarını hedef alan ve Kuzey Kore istihbaratı adına çalışan Andariel adlı siber grupla bağlantısı bulunan "Rim Jong Hyok" isimli bilgisayar korsanı hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.