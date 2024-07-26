ABD'den siber tehditler için yeni hamle: Kuzey Koreli hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

DAHA ÖNCE HASTANEYE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Rim Jong Hyok'un ABD'deki bilgisayar ağlarına erişim sağlamak ve kara para aklamakla suçlandığı aktarıldı. Rim'in suçlandığı olaylarından birinin, Mayıs 2021'de Kansas merkezli bir hastaneye yapılan ve fidye ödenmesiyle sonuçlanan bir siber saldırı olduğu belirtildi.

Hastanenin ödemeyi Bitcoin ile yaptığı, paranın Çin bankasına transfer edildiği ve daha sonra Çin'in Dandong kentinde, şehri Kuzey Kore'nin Sinuiju kentine bağlayan Çin-Kore Dostluk Köprüsü'nün yanındaki bir ATM'den çekildiği aktarıldı.