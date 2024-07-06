ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek
ABD yaban hayatı yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli baykuşu potansiyel bir yok oluştan kurtarmak için tartışmalı bir plan tasarısı ortaya attı. Bu plana göre baykuşu tükenme tehlikesinden kurtarmak için rakiplerini öldürecek eğitimli keskin nişancılar işe alınacak. Keskin nişancılar, nesli tehlike altında olan benekli baykuşların sayısını azaltan yaklaşık yarım milyon çizgili baykuşu öldürmek için Batı Yakası ormanlarında konuşlandırılacak.
İKİ TÜRÜN REKABETİ
ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli baykuşu korumak için yeni bir strateji yayınladı.
Oregon, Washington ve Kaliforniya'da azalan benekli baykuş popülasyonlarını desteklemeyi amaçlayan plan, tehdit oluşturabilecek baykuşları öldürmeyi içeriyor.