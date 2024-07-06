ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek

ABD yaban hayatı yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli baykuşu potansiyel bir yok oluştan kurtarmak için tartışmalı bir plan tasarısı ortaya attı. Bu plana göre baykuşu tükenme tehlikesinden kurtarmak için rakiplerini öldürecek eğitimli keskin nişancılar işe alınacak. Keskin nişancılar, nesli tehlike altında olan benekli baykuşların sayısını azaltan yaklaşık yarım milyon çizgili baykuşu öldürmek için Batı Yakası ormanlarında konuşlandırılacak.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 1

İKİ TÜRÜN REKABETİ

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, nesli tükenme tehlikesi altındaki benekli baykuşu korumak için yeni bir strateji yayınladı.

Oregon, Washington ve Kaliforniya'da azalan benekli baykuş popülasyonlarını desteklemeyi amaçlayan plan, tehdit oluşturabilecek baykuşları öldürmeyi içeriyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 2

KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRILACAK

Eğitimli keskin nişancılar, nesli tehlike altında olan benekli baykuşların sayısını azaltan yaklaşık yarım milyon çizgili baykuşu öldürmek için Batı Yakası ormanlarında konuşlandırılacak.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 3

YARIM MİLYON BAYKUŞ ÖLDÜRÜLECEK

Ajans tarafından yayımlanan belgeler, aşamalı olarak 30 yıl boyunca yaklaşık 450 bin çizgili baykuşun vurulacağını gösteriyor.

Yetkililer, çalışmaların muhtemelen önümüzdeki baharda başlayacağını söyledi.

Çizgili baykuşlar, kaydedilmiş baykuş seslerini yayan megafonlar kullanılarak cezbedilecek ve ardından av tüfekleriyle vurulacak.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 4

İSTİLACI TÜRLE REKABET EDEMİYOR

Bu çözüm, doğu ABD'den gelen bu istilacı baykuş türünün batı topraklarına doğru yayılmasından sonra rekabet koşullarını eşitlemek için tasarlandı.

Pasifik kıyılarının daha küçük yerli baykuşları olan kuzey benekli baykuşları ve Kaliforniya benekli baykuşları, daha hızlı üreyen ve hayatta kalmak için daha az alana ihtiyaç duyan istilacı çizgili baykuşlarla rekabet edemiyor.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 5

Benekli baykuşları kurtarmaya yönelik geçmişteki çabalar, yaşadıkları ormanları korumaya odaklanmış ve ağaç kesimi konusunda sert önlemleri beraberinde getirmişti.

Bu çabalar, kuşların neslinin tükenmesini yavaşlatmaya da yardımcı olmuştu. Yetkililer, son yıllarda çizgili baykuşların çoğalmasının bu çalışmaları baltaladığını açıklamıştı.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 6

YABAN HAYATI SAVUNUCULARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Oregon Balık ve Yaban Hayatı Servisi eyalet denetçisi Kessina Lee, "Çizgili baykuşlar etkin bir şekilde yönetilmezse, onlarca yıllık ortak koruma çabalarına rağmen, kuzey benekli baykuşları muhtemelen yaşam alanlarının tamamında veya çoğunda yok olacak" dedi.

Ancak bir kuş türünü kurtarmak için başka bir kuş türünü öldürme fikri, yaban hayatı savunucularını ve korumacıları ikiye böldü.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 7

Bu durum, geçmişte ABD hükümetinin Batı Yakası somonlarını kurtarmak için balık avlayan deniz aslanlarını ve karabatakları öldürme çabalarını hatırlatıyor.

ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek - 8
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