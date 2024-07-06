ABD'den skandal çevre planı: 500 bin baykuş yakalanıp öldürülecek

İSTİLACI TÜRLE REKABET EDEMİYOR

Bu çözüm, doğu ABD'den gelen bu istilacı baykuş türünün batı topraklarına doğru yayılmasından sonra rekabet koşullarını eşitlemek için tasarlandı.

Pasifik kıyılarının daha küçük yerli baykuşları olan kuzey benekli baykuşları ve Kaliforniya benekli baykuşları, daha hızlı üreyen ve hayatta kalmak için daha az alana ihtiyaç duyan istilacı çizgili baykuşlarla rekabet edemiyor.