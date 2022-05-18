ABD’den yeni rapor: Çin uçağı muhtemelen kasıtlı düştü

21 Mart günü Çin’de Kunming'den Guangzhou'ya giderken düşen uçak ile ilgili yeni rapor yayımlandı.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan bir ön değerlendirmeye dayandırılan raporlara göre, müfettişler şimdiye kadar uçakta herhangi bir mekanik veya teknik arıza bulamadıklarını aktardı.