AB’de 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar Covid-19’a karşı aşılanmaya başladı

"ÇOCUKLARI AŞILAMAK ÖNEMLİ BİR FARK YARATMAYACAK"

Ancak Maske, Almanya'nın şiddetli bir dördüncü dalgayla mücadele ettiği sırada, çocukların Covid-19'a karşı mücadelede önemli bir fark yaratmayacağını aktardı.

Maske AFP'ye verdiği demeçte, "Beş ile 11 yaşındakiler Alman nüfusunun sadece yüzde üçünü oluşturuyor. Çocukları aşılamak pandemi ile mücadele etmenin çok küçük bir kısmı” diye konuştu.