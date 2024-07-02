AB'de yolsuzluk dalgası: Yeni yöneticiler hakkında şok iddialar
Avrupa Birliği (AB) organlarından AB Konseyi'nin yeni başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve yeni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın isimlerinin yolsuzluk iddialarının içinde geçmesi kamuoyunun dikkatini çekiyor.
GELECEK 5 YILIN YÖNETİCİLERİ BELİRLENDİ
AB liderleri, 27 Haziran'da düzenlenen zirve toplantısında Birliğin idari kurumlarını gelecek 5 yıl yönetecek isimleri belirledi.
Üye ülkelerin lider düzeyinde doğrudan temsil edildiği AB Konseyi'nin başkanı olarak Portekiz'in eski başbakanı Antonio Costa seçildi.