AB'de yolsuzluk dalgası: Yeni yöneticiler hakkında şok iddialar

URSULA VON DER LEYEN

AB Komisyonu, 2020 yılından itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etti.

Komisyon, Covid-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Amerikan şirketi Pfizer ile yaptı.

SÖZLEŞME BEDELİ AÇIKLANMADI

AB'nin Pfizer ile 1,8 milyar doz aşı için 35 milyar euroluk anlaşmaları oldu.

Sözleşmelerin tam bedeli ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmadı.