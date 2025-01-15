ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim!

Anderson, tanıklık ettiği kürenin ve diğer nesnelerin insan bilinciyle veya DNA ile bir şekilde etkileşim kurduğunu öne sürdü. Bu teknolojilerin sadece belirli kişilere tepki verdiği iddiasını da dile getirdi.

Ancak Anderson, hafızasının bu olayla ilgili kısmının bulanıklaştığını belirtti. "Sanki bilerek manipüle edilmiş gibi hissediyorum," dedi.