ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim!
ABD Donanması'nın Indiana'daki Deniz Destek Faaliyeti Crane üssünde, 2014 yılında sıra dışı bir olay yaşandığı iddia ediliyor. ABD Ordu Özel Kuvvetleri'nde sekiz yıl görev yapan eski Yeşil Bereli Randy Anderson, yeraltı üssünde karşılaştığı "dünya dışı teknoloji" hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD Donanması'nda görev yapmış eski bir Yeşil Bereli'nin açıklamaları, dünya dışı yaşam ve gizli teknolojiler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.