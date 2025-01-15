ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim!

ABD Donanması'nın Indiana'daki Deniz Destek Faaliyeti Crane üssünde, 2014 yılında sıra dışı bir olay yaşandığı iddia ediliyor. ABD Ordu Özel Kuvvetleri'nde sekiz yıl görev yapan eski Yeşil Bereli Randy Anderson, yeraltı üssünde karşılaştığı "dünya dışı teknoloji" hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 1

ABD Donanması'nda görev yapmış eski bir Yeşil Bereli'nin açıklamaları, dünya dışı yaşam ve gizli teknolojiler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 2

YERALTINA İNİŞ VE İLK TEMAS

Randy Anderson isimli ABD'li asker, silah eğitimi sırasında kendisi ve başka bir Yeşil Bereli askerin, üssün altında bulunan gizli bir alana götürüldüğünü anlattı. Anderson  "Dünya dışı teknoloji' yazılı tabelanın olduğu bir odaya girdiklerini iddia etti.

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 3

Oda içerisinde, havada asılı duran metalik bir kürenin dikkatini çektiğini söyleten asker. Basketbol büyüklüğündeki bu kürenin "doğal olmayan" bir görüntüsü olduğunu belirtti. 

Anderson, araştırmacıların kürenin düşen bir uzay aracından kurtarıldığını söylediğini aktardı. Kürenin, bilinçle etkileşim kurabilen bir kontrol mekanizması olduğunu iddia ettiklerini aktardı. 

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 4

Anderson'a ayrıca, kristal benzeri bir ekrana sahip, metalik dikdörtgen bir nesne gösterildiğni bu ekranın üzerinde beliren hiyeroglif sembollerin cihazın bir tür iletişim aracı olduğuna işaret ettiğini söyledi. 

"Her şey gerçeküstü bir serap gibiydi," diyen Anderson, bu deneyimlerin ardından zihninde garip bir bulanıklık hissettiğini de ekledi.

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 5

NEDEN ŞİMDİ KONUŞTU

Yaklaşık on yıl boyunca bu olay hakkında konuşmayan Anderson, 2023 yılında cesaretini toplayarak sessizliğini bozdu. Onu bu itirafa yönlendiren kişi, 2009 yılında Endonezya'da bir uçan dairenin silahlarla doldurulduğuna tanıklık ettiğini iddia eden eski Deniz Piyadesi Mike Herrera oldu.

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 6

Ayrıca Anderson, ABD hükümetinin 1930'lardan bu yana dünya dışı teknolojilere sahip olduğunu ve bu bilgiyi gizlemek için dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü savunan eski istihbarat yetkilisi David Grusch'tan etkilendiğini ifade etti.

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 7

Anderson, tanıklık ettiği kürenin ve diğer nesnelerin insan bilinciyle veya DNA ile bir şekilde etkileşim kurduğunu öne sürdü. Bu teknolojilerin sadece belirli kişilere tepki verdiği iddiasını da dile getirdi.

Ancak Anderson, hafızasının bu olayla ilgili kısmının bulanıklaştığını belirtti. "Sanki bilerek manipüle edilmiş gibi hissediyorum," dedi.

ABD'li askerden şok iddia: Dünya dışı teknolojiye tanıklık ettim! - 8

Anderson’ın açıklamaları, dünya dışı teknolojilerin gerçekten var olup olmadığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Gizli hükümet programları ve dünya dışı varlıklarla ilgili bu tür iddialar, hem bilim dünyasını hem de kamuoyunu merakta bırakmaya devam ediyor.

ABD hükümetinin bu konuda ne zaman açıklama yapacağı veya bu teknolojilerin gerçekten var olup olmadığı konusu ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

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