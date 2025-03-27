ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Latin Amerika ülkesi El Salvador'u ziyaret etti. Ülkesinden sınır dışı edilen Venezuelalı sığınmacıların bulunduğu hapishanede incelemeler yaptı. Amerikalı bakan, ülkesindeki diğer sığınmacılara da tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.
PARMAKLIKLAR ARDINDAKİ MAHKUMLARI PAYLAŞTI
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un mega hapishanesini ziyaret etti.
Mahkumların karşısına çıkan Bakan, demir parmaklıkları ardına alıp ülkesindeki sığınmacıları tehdit etti.
Noem, sosyal medya platformu X hesabından, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaştı.