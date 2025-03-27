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ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Latin Amerika ülkesi El Salvador'u ziyaret etti. Ülkesinden sınır dışı edilen Venezuelalı sığınmacıların bulunduğu hapishanede incelemeler yaptı. Amerikalı bakan, ülkesindeki diğer sığınmacılara da tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 1

PARMAKLIKLAR ARDINDAKİ MAHKUMLARI PAYLAŞTI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un mega hapishanesini ziyaret etti.

Mahkumların karşısına çıkan Bakan, demir parmaklıkları ardına alıp ülkesindeki sığınmacıları tehdit etti.

Noem, sosyal medya platformu X hesabından, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaştı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 2

"KENDİNİZİ HAPİSHANEDE BULABİLİRSİNİZ"

İç Güvenlik Bakanı Noem, paylaşımında, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 3

El Salvador yetkililerinden yapılan açıklamada ise Noem'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 4

HÜCRE HÜCRE GEZDİ

ABD'li bakan, sıra sıra silahların ve mermilerle dolu şarjörlerin bulunduğu bir cephaneliği, saçları tıraş edilmiş, beyaz üniformalar içindeki mahkumların bulunduğu hücreleri inceledi.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 5

VENEZUELALI SIĞINMACILAR DA ORADAYDI

Mahkumlar arasında ABD Donald Trump'ın sınır dışı ettiği yüzlerce Venezuelalı sığınmacı da bulunuyordu.

Trump yönetimi bu ay ortasında o sığınmacıları, Venezuela'nın Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçlamış, sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Üstelik bu operasyon, Amerikan yargısının Trump'ın sınır dışı emrini durdurmasına rağmen gerçekleşmişti.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 6

"GİTMEZSENİZ SİZİ AVLAYACAĞIZ"

Kristi Noem, ziyaret sonunda ülkesindeki sığınmacılara tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden, "Eğer ülkemizden gitmezseniz, sizi avlayacağız, kendinizi sonunda El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadeleriyle paylaştığı bu görüntüyü yayınladı.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 7

EL SALVADOR'LA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Ziyarette, ABD ve El Salvador arasındaki "Firar Edenlerin Yakalanmasına Yönelik Güvenlik İttifakı" (SAFE) doğrultusunda yeni bir işbirliği protokolü de imzalandı.

Bu anlaşma, suçluların adli sicil bilgileri ile kaçakların verilerinin daha hızlı paylaşılmasını amaçlıyor.

Yetkililer, ABD ve El Salvador'un çetelere karşı ortak mücadelede işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 8

BEYAZ SARAY 6 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

İnsan hakları örgütlerine göre, çok daha fazla masum sığınmacı hapsedilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Beyaz Saray'a göre Washington yönetimi, Venezuelalı sığınmacıları göndermek için El Salvador'a yaklaşık 6 milyon dolar ödedi.

ABD'li bakan "yeryüzündeki cehenneme" girdi: Gitmezseniz sizi avlarız - 9

El Salvador'un Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilen sığınmacıları hapsetmeye devam edeceği açıklandı.

Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi olan devasa tesiste, yaklaşık 15 bin mahkum bulunuyor. Hapishanenin kapasitesi ise 40 bin.

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