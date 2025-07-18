ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor?
ABD içişleri ve adalet bakanları, bir dönem “kaçılamaz” olarak bilinen ve çok sayıda ünlü tutukluya ev sahipliği yapmış hapishanenin bulunduğu Alcatraz adasını ziyaret etti.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve İçişleri Bakanı Doug Burgum, 17 Temmuz Perşembe günü Başkan Donald Trump’ın eski hapishaneyi yeniden açma planı çerçevesinde Alcatraz’a ziyarette bulundu.
Son dönemde pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı olarak gündeme gelen Bondi ve beraberindeki İçişleri Bakanı Burgum, 1963 yılında kapatılan ve halihazırda turistik bir bölge olan Alcatraz Adası’na gitti. Sahil Güvenlik aracıyla adaya getirilen iki bakana ziyaretlerinde ilgili idari yetkililer ve Gizli Servis personeli eşlik etti.