ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor?

ABD içişleri ve adalet bakanları, bir dönem “kaçılamaz” olarak bilinen ve çok sayıda ünlü tutukluya ev sahipliği yapmış hapishanenin bulunduğu Alcatraz adasını ziyaret etti.

ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor? - 1

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve İçişleri Bakanı Doug Burgum, 17 Temmuz Perşembe günü Başkan Donald Trump’ın eski hapishaneyi yeniden açma planı çerçevesinde Alcatraz’a ziyarette bulundu. 

Son dönemde pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı olarak gündeme gelen Bondi ve beraberindeki İçişleri Bakanı Burgum, 1963 yılında kapatılan ve halihazırda turistik bir bölge olan Alcatraz Adası’na gitti. Sahil Güvenlik aracıyla adaya getirilen iki bakana ziyaretlerinde ilgili idari yetkililer ve Gizli Servis personeli eşlik etti. 

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ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor? - 2

"AMERİKA'YI YENİDEN GÜVENLİ KILIYORUZ"

CBS News haber sitesinin aktardığına göre, Bakan Bondi, adadaki Alcatraz tabelalarının ve turistik mekanların önünde fotoğraf çektirirken görüntülere yansıdı. İki bakan, ziyaretlerine ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından da açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bondi, fotoğraflarıyla birlikte X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan Burgum ile Alcatraz’da harika bir sabah. Başkan Trump’ın yönetiminde Amerika’yı Yeniden Güvenli Kılıyoruz” dedi. 

Bakan Burgum da benzer şekilde fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda, “Başkan’ın Amerikasında kanun ve düzen tam olarak tesis edilecek; bugün Bakan Bondi ile birlikte Alcatraz’a yaptığımız ziyaret, tehlikeli suçluların sorumlu tutulması ve Amerikalıların güvende kalması yolunda atılmış güçlü bir adım” diye yazdı. 

ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor? - 3

PERSONELE DİREKTİF VERİLDİ

Adalet Bakanlığı’ndan bir sözcü, CBS’e yaptığı açıklamada, Bondi ve Burgum’un tesis ve onu çevreleyen ada konusunda brifing almak üzere Alcatraz’ı ziyaret ettiğini söyledi. Sözcünün açıklamasına göre, iki bakan, bunun yanı sıra tesisin rehabilite edilmesi ve yeniden açılması için gerekli planlama konusunda işbirliği yapmak üzere personele direktif verdi. 

Bondi, Fox News kanalına verdiği röportajda, Alcatraz’da bir kez daha mahkumların tutulması olasılığına dair konuşmuş, “Alcatraz, en kötünün en kötüsünü tutabilir. Orta sınıfa mensup şiddetli tutukluları, yasadışı göçmenleri, her şeyi tutabilir” demişti. Bunun “harika bir tesis” olduğunu savunan Bondi, tesiste yapılması gereken çok iş olduğunu ancak “Alcatraz’dan kaçarak hayatta kalan hiç kimsenin olmadığını” söylemişti. 

ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor? - 4

TRUMP, MAYIS AYINDA TALİMAT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Alcatraz’ın yeniden açılması konusunda talimat verdiğini söylemişti. Hapishane Bürosu Direktörü William K. Marshall III, bunun ardından yaptığı açıklamada, kurumunun “Başkan’ın gündemini desteklemek ve uygulamak için tüm mecraları kuvvetli bir şekilde takip edeceklerini” belirtmişti. 

Eski bir ordu kalesi ve askeri hapishane olan Alcatraz, 1934 yılında federal hapishaneye çevrilmiş ve aralarında Al Capone gibi isimlerin olduğu ünlü suçluları barındırmıştı. Hapishane, adanın etrafındaki güçlü akıntılar ve soğuk sular sebebiyle “kaçılamaz” addediliyordu. Hapishaneler Bürosu’na göre, 14 firar teşebbüsünde 36 kişİ kaçmaya çalışmış, 23 kişi yakalanmış, altı kişi vurularak öldürülmüş, iki kişi boğulmuş, beş kişinin akıbeti ise bilinmez bir şekilde kalmıştı. Alcatraz Hapishanesi 1963 yılında kapatılarak bundan 10 sene sonra turistik bir bölge olarak yeniden açıldı. 

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