ABD’li bakanlar ziyaret etti: Alcatraz yeniden mi açılıyor?

PERSONELE DİREKTİF VERİLDİ

Adalet Bakanlığı’ndan bir sözcü, CBS’e yaptığı açıklamada, Bondi ve Burgum’un tesis ve onu çevreleyen ada konusunda brifing almak üzere Alcatraz’ı ziyaret ettiğini söyledi. Sözcünün açıklamasına göre, iki bakan, bunun yanı sıra tesisin rehabilite edilmesi ve yeniden açılması için gerekli planlama konusunda işbirliği yapmak üzere personele direktif verdi.

Bondi, Fox News kanalına verdiği röportajda, Alcatraz’da bir kez daha mahkumların tutulması olasılığına dair konuşmuş, “Alcatraz, en kötünün en kötüsünü tutabilir. Orta sınıfa mensup şiddetli tutukluları, yasadışı göçmenleri, her şeyi tutabilir” demişti. Bunun “harika bir tesis” olduğunu savunan Bondi, tesiste yapılması gereken çok iş olduğunu ancak “Alcatraz’dan kaçarak hayatta kalan hiç kimsenin olmadığını” söylemişti.