ABD'li bilim insanları: Uçuştan önce Covid-19 testi yaptırmak, enfekte yolcu sayısını yüzde 99,95 oranında düşürdü

PCR TESTLERİ VE HIZLI ANTİJEN TESTLERİ ARASINDA HANGİ FARKLAR VAR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri olarak da bilinen moleküler testler ,Covid-19 tespit etmek için altın standart olarak kabul ediliyor. Bir hastanın mukus veya tükürüğünde corona virüsün genetik materyalini tespit ettikleri için yüksek doğrulukta sonuç veriyorlar.

Ancak, numunenin bir laboratuvara gönderilmesi ve bir profesyonel tarafından analiz edilmesi gerektiğinden, PCR testleri diğer seçeneklere göre daha maliyetli ve sonucun çıkması daha uzun sürüyor.