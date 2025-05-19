ABD'li doktor açıkladı: 15 yıl gençleştiren vazgeçilmez besin
Kahvaltı genellikle günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Sağlıklı bir kahvaltı metabolizmayı hızlandırır, kilo yönetimini destekler ve vücuda enerji verir. Ancak kahvaltıyı doğru ve sağlıklı besinlerden oluşturmak gerekir. Uzun yaşam hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Eric Verdin, biyolojik yaşı 15 yıl geriye döndüren kahvaltı önerisini paylaştı.
68 yaşındaki Amerikalı uzun ömür araştırmacısı Dr. Eric Verdin, sağlıklı yaşlanmanın sırlarını açıklarken kahvaltının rolüne özellikle dikkat çekiyor