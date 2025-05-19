ABD'li doktor açıkladı: 15 yıl gençleştiren vazgeçilmez besin

Dr. Verdin, , "Hayal edebileceğiniz en kötü kahvaltı, bir bardak portakal suyuyla eşleştirilmiş bir kase şekerli tahıldır," diyerek modern kahvaltı alışkanlıklarını eleştirdi. Uzun ömür uzmanlarına göre, bu tür yüksek şekerli gıdalar yalnızca gün boyu enerji dalgalanmalarına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşlanma sürecini de hızlandırabiliyor.