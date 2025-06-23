ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi

Magnezyum takviyeleri, sağlık alanında yaygın bir şekilde tercih edilse de, hangi türünün etkili olduğunu anlamak tüketicileri zaman zaman zorluyor. Uzmanlar, doğru tercih yapılmadığında takviyelerin faydasız kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 1


Florida merkezli gastroenterolog, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas ve beslenme alanlarında uzmanlaşmış Dr. Joseph Salhab, magnezyum takviyelerinin etkinliği üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İster uyku kalitesini iyileştirmek, ister kaygıyı azaltmak, ister kas kramplarını hafifletmek veya genel sağlığı desteklemek için olsun, hangi tür magnezyumu tercih ettiğiniz çok kritik” diyen Salhab, yanlış tercihlerin ‘boş yere para harcamak’ anlamına gelebileceğini vurguladı.


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ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 2

Uzman, özellikle biyoyararlanımı yüksek olan magnezyum glisinat formunu önerdiğini açıkladı. Salhab’a göre, magnezyum glisinat, iyi emilmesi ve kaygı, uyku sorunları ile kas kramplarında etkili sonuç vermesiyle diğer formlara göre öne çıkıyor. Buna karşılık, magnezyum oksit düşük emilimi nedeniyle tercih edilmemesi gereken formlar arasında yer alıyor.

Dr. Salhab, doğru takviye tercihinin sağlığa olan katkıyı doğrudan etkilediğini, bu nedenle magnezyum alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.


ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 3

Magnezyum, 300'den fazla vücut fonksiyonundan sorumlu olan temel bir mineraldir. Önemine rağmen, magnezyumun rolü genellikle göz ardı edilir ve bu da gelişmiş ülkelerde bile tahmini %15-20 magnezyum eksikliğine neden olur.

Uzun bir günün ardından sinirleri yatıştırmaktan daha iyi uyumanıza, daha enerjik hissetmenize ve kalbinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olmaya kadar, magnezyum vücudun birçok hayati fonksiyonu için gereklidir. Bu besin maddesindeki bir eksiklik yorgunluk, kas krampları ve kaygı gibi semptomlara yol açabilir.

Besinleri diyet yoluyla yeterli şekilde alamadığınızda, takviye gerekebilir. Dr. Salhab, en iyi seçimin gerçekten bireysel sağlık ihtiyaçlarına bağlı olduğunu söylüyor.


ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 4

MAGNEZYUM OKSİT

Magnezyum oksit yaygın bir takviyedir. Ancak doktor, sınırlı etkinliği nedeniyle bunu önermediğini söylüyor. Magnezyum ve oksijen iyonlarıyla oluşan inorganik bir magnezyum tuzudur. Bu reçetesiz takviye kabızlık, hazımsızlık ve baş ağrılarını tedavi etmek için kullanılır. Bağırsak doktoru Instagram'da paylaşılan bir videoda, "Zayıf bir şekilde emilir ve esas olarak gerçekten kötü kabızlık için kullanılır, bu yüzden bunun dışında kullanmanızı önermiyorum" dedi.


ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 5

MAGNEZYUM SİTRAT

Daha yaygın magnezyum takviyelerinden biri olan bu, düşük magnezyum seviyelerini yenilemek için ağızdan alınır. Ayrıca müshil etkisi vardır, bu nedenle bazen kabızlığı tedavi etmek için daha yüksek dozlarda kullanılır. Doktor, "Daha iyi emilir, daha nazik bir müshil etkisi verir ve bu genellikle takviye olarak kullanılır" diye paylaşıyor.


ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 6

MAGNEZYUM GLİSİNAT

Bu takviye, elemental magnezyumdan ve amino asit glisinden oluşur. Glisin, daha iyi uyku ile bağlantılıdır ve kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere belirli iltihaplı durumları tedavi etmek için de etkilidir. "Ben şahsen bunu alıyorum. Gerçekten biyoyararlanımı yüksek, mideye karşı nazik ve kaygı, uyku ve kas krampları için harika," dedi doktor.

MAGNEZYUM L- TREONAT

Magnezyum L-treonat genellikle odaklanma ve hafızayı iyileştirme gibi bilişsel faydalar ve depresyon, Alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı hafıza kaybı gibi belirli durumları yönetmek için pazarlanıyor. Ancak Dr. Salhab, "kanıtların sınırlı" olduğu konusunda uyarıyor. Etkinliğini kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.


ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi - 7

MAGNEZYUM MALAT

Magnezyum malat, sindirim sistemi tarafından iyi emilen malik asit içerir. Doktor, "Bu kas ağrısı ve yorgunluk için kullanılır ve hafif uyarıcıdır, bu nedenle yatmadan önce kullanmamak en iyisidir," diye önerdi.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi sağlamak için tasarlanmamıştır. Herhangi bir yeni takviyeye başlamadan önce, özellikle altta yatan sağlık sorunlarınız varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız, her zaman bir uzmana danışın. Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir.

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