ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi

MAGNEZYUM MALAT

Magnezyum malat, sindirim sistemi tarafından iyi emilen malik asit içerir. Doktor, "Bu kas ağrısı ve yorgunluk için kullanılır ve hafif uyarıcıdır, bu nedenle yatmadan önce kullanmamak en iyisidir," diye önerdi.

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