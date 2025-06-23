ABD'li doktor açıkladı: En iyi magnezyum takviyesi
Magnezyum takviyeleri, sağlık alanında yaygın bir şekilde tercih edilse de, hangi türünün etkili olduğunu anlamak tüketicileri zaman zaman zorluyor. Uzmanlar, doğru tercih yapılmadığında takviyelerin faydasız kalabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Florida merkezli gastroenterolog, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas ve beslenme alanlarında uzmanlaşmış Dr. Joseph Salhab, magnezyum takviyelerinin etkinliği üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“İster uyku kalitesini iyileştirmek, ister kaygıyı azaltmak, ister kas kramplarını hafifletmek veya genel sağlığı desteklemek için olsun, hangi tür magnezyumu tercih ettiğiniz çok kritik” diyen Salhab, yanlış tercihlerin ‘boş yere para harcamak’ anlamına gelebileceğini vurguladı.