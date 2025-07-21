ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor

Giderek genç yaş gruplarında daha sık görülen kolon kanserine karşı, uzmanlar sağlıklı atıştırmalıklarla beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 1

Kolorektal kanser, yani kolon ve rektum kanseri, son yıllarda genç yetişkinler arasında kayda değer bir artış gösteriyor.

Geleneksel olarak ileri yaş hastalığı olarak bilinen kolon kanseri, artık 50 yaş altındaki bireylerde de endişe verici oranlarda görülüyor. Uzmanlar, bu artışta başta obezite ve alkol tüketimi olmak üzere yaşam tarzı faktörlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 2

ABD merkezli gastroenterolog Dr. Joseph Salhab’a göre, kolon kanserinden korunmak için yalnızca tıbbi taramalar değil, beslenme düzeninde yapılacak basit ama etkili değişiklikler de büyük önem taşıyor. Dr. Salhab, özellikle lif bakımından zengin ve antioksidan özellikler taşıyan besinlerin günlük atıştırmalık olarak tüketilmesini öneriyor.

BAĞIRSAK DOSTU ALIŞKANLIKLAR

Kolon sağlığını koruyucu özellikleriyle öne çıkan bazı atıştırmalıklar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihaplanmayı azaltıyor ve bağırsak mikrobiyotasını destekliyor. İşte uzmanların önerdiği, bilimsel verilerle desteklenen temel gıda:

1. YOĞURT

Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi canlı probiyotikler içeren yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını dengeliyor. Yapılan analizlere göre, düzenli yoğurt tüketimi kolorektal kanser riskini %7 oranında azaltabiliyor. 


ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 3

2. KURUYEMİŞLER

Badem, ceviz, kaju gibi kuruyemişler yüksek lif oranları, sağlıklı yağları ve bitkisel bileşenleriyle öne çıkıyor. 2024 yılında yayımlanan bir çalışmada, günde 28 gram ceviz tüketiminin kolon tümörleriyle ilişkili iltihap belirteçlerini düşürdüğü tespit edildi. Ayrıca, evre III kolon kanseri hastalarında kuruyemiş tüketimi hastalığın tekrarlama riskini %42 oranında azaltabiliyor.


ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 4

3. ELMALAR

Kabuklarıyla tüketilen elmalar, çözünür ve çözünmez lifin yanı sıra flavonoidler içeriyor. Bir vaka kontrol çalışmasına göre, günde bir elma yemek kolorektal kanser riskini %47 oranında düşürebiliyor. Elma dilimlerini badem ezmesiyle birlikte tüketmek veya salatalara eklemek, bu meyveden tam verim alınmasını sağlıyor.

ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 5

4. TURUNÇGİLLER

Portakal, greyfurt ve klementin gibi turunçgiller hem lif hem de su bakımından zengin içerikleriyle sindirime destek oluyor. Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, düzenli turunçgil tüketimi kolon kanseri riskini %18’e kadar azaltabiliyor. Smoothielerde veya ara öğünlerde tüketilmesi öneriliyor.

ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 6

5. KARPUZ

%90’ı sudan oluşan karpuz, yaz aylarında hem serinletici hem de bağırsak sağlığını destekleyici bir alternatif. İçerdiği likopen ve antioksidanlar sayesinde karpuz, kolon kanserine karşı doğal bir kalkan görevi görebiliyor.

ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor - 7

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Uzmanlar, belirtiler görüldüğünde ya da ailede kolon kanseri öyküsü varsa, zaman kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurguluyor. Rektal kanama, kronik karın ağrısı gibi belirtiler kolon kanserinin erken uyarı işaretleri olabilir.

Giderek gençleşen bu ciddi sağlık tehdidine karşı, tarama testleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle risk önemli ölçüde azaltılabilir.

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