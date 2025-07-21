ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor
Giderek genç yaş gruplarında daha sık görülen kolon kanserine karşı, uzmanlar sağlıklı atıştırmalıklarla beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kolorektal kanser, yani kolon ve rektum kanseri, son yıllarda genç yetişkinler arasında kayda değer bir artış gösteriyor.
Geleneksel olarak ileri yaş hastalığı olarak bilinen kolon kanseri, artık 50 yaş altındaki bireylerde de endişe verici oranlarda görülüyor. Uzmanlar, bu artışta başta obezite ve alkol tüketimi olmak üzere yaşam tarzı faktörlerinin etkili olduğunu belirtiyor.