ABD'li doktor açıkladı: Kolon kanseri riskini azaltıyor

ABD merkezli gastroenterolog Dr. Joseph Salhab’a göre, kolon kanserinden korunmak için yalnızca tıbbi taramalar değil, beslenme düzeninde yapılacak basit ama etkili değişiklikler de büyük önem taşıyor. Dr. Salhab, özellikle lif bakımından zengin ve antioksidan özellikler taşıyan besinlerin günlük atıştırmalık olarak tüketilmesini öneriyor.



BAĞIRSAK DOSTU ALIŞKANLIKLAR



Kolon sağlığını koruyucu özellikleriyle öne çıkan bazı atıştırmalıklar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihaplanmayı azaltıyor ve bağırsak mikrobiyotasını destekliyor. İşte uzmanların önerdiği, bilimsel verilerle desteklenen temel gıda:



1. YOĞURT



Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi canlı probiyotikler içeren yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını dengeliyor. Yapılan analizlere göre, düzenli yoğurt tüketimi kolorektal kanser riskini %7 oranında azaltabiliyor.





