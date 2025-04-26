ABD'li doktor açıkladı: Şeker tüketmediğinizde vücudunuzda ne oluyor?

ABD merkezli sağlık uzmanı Dr. Eric Berg, yalnızca iki hafta boyunca ilave şekeri hayatımızdan çıkarmanın vücutta ciddi ve gözle görülür değişimlere yol açabileceğini söylüyor. Üstelik bu, ceza gibi katı bir diyete girmek değil; vücuda kısa bir "sıfırlama" molası vermek anlamına geliyor.



Dr. Berg’e göre, şeker detoksunun faydalarını görmek için aylarca beklemeye gerek yok. Sadece 14 gün şekersiz bir yaşam tarzı bile, enerji seviyesinden cilt sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkiler yaratabiliyor. Üstelik sadece tatlıyı kesmekle de sınırlı değil bu süreç. Kahvaltılık gevreklerden meyve sularına, soslardan bisküvilere kadar pek çok işlenmiş gıdanın içinde gizlenen ilave şekerler, bu kısa detoksta tamamen hayatımızdan çıkıyor.



Peki, sadece iki haftalık şekersiz yaşam vücutta neleri değiştiriyor?





